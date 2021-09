Trudeau se juega su futuro político en los comicios de Canadá

¿Un tercer mandato para el liberal Justin Trudeau o un cambio con el conservador moderado Erin O'Toole? Los canadienses acuden a las urnas este lunes para decidir quién formará el próximo gobierno en unas elecciones generales de resultado incierto.

Los primeros centros de votación abrieron en Terranova y Labrador, en la costa atlántica, a las 8H30 locales (11H00 GMT).

Como Canadá abarca seis husos horarios, los últimos ciudadanos en emitir su voto se encuentran en la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico, donde las urnas cerrarán a las 19H00 locales (02H00 GMT del martes).

Los dos principales candidatos votaron a última hora de la mañana frente a las cámaras después de una campaña de 36 días. Pero puede que el ganador no se conozca por la noche, pues el comicio promete ser muy cerrado y un gran número de votantes optó por el voto anticipado o por correo.

Tras sufragar, Trudeau dijo estar "sereno". "Trabajamos muy duro durante esta campaña y los canadienses están tomando una decisión importante", dijo a la AFP rodeado de sus hijos y su esposa, Sophie Grégoire.

El mandatario, de 49 años, convocó a mediados de agosto unas elecciones anticipadas para intentar recuperar la mayoría que perdió hace dos años. Pero, según las encuestas, está perdiendo su apuesta: alcanza un máximo de 31% de las intenciones de voto, igual que su principal rival, quien no hace mucho era desconocido para el público en general.

Trudeau sufre la erosión del poder; la "Trudeaumanía" de 2015 luce muy lejana.

Durante la campaña afirmó que el regreso de los conservadores sería sinónimo de un paso atrás, especialmente en el tema climático.

Pero Erin O'Toole prometió renovación e hizo una firme campaña de centro.

"No estoy contento con esta votación, Justin había dicho que no convocaría elecciones durante el covid y finalmente, tan pronto como creyó que era el momento adecuado para tener la mayoría, las convocó. Así que realmente creo que nos mintió", dijo iracundo Douglas O'Hara en la entrada de su colegio electoral en Montreal. Por primera vez en su vida, este hombre de 73 años no votará por el Partido Liberal.

Pero otros votantes destacan cómo Trudeau manejó la crisis de salud, y que el país que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo.

"Para mí, el manejo de la pandemia es el tema más importante de esta elección. Y creo que el primer ministro lo manejó bien", dijo Kai Anderson, de 25 años, votante en Ottawa, la capital federal.

Como en 2019, este "suspenso absolutamente total" hace que los analistas digan que "la mayoría parece muy complicada de alcanzar para cualquiera".

"Es difícil imaginar una carrera más ajustada", dijo a la AFP Felix Mathieu, profesor de política de la Universidad de Winnipeg.

Los cerca de 27 millones de canadienses mayores de 18 años que pueden votar este lunes deben elegir los 338 miembros de la Cámara de los Comunes.

Si ninguno de los dos grandes partidos que se alternan en el poder desde 1867 es capaz de obtener una mayoría en el Parlamento, el ganador tendrá que formar un gobierno en minoría.

En este caso, el futuro primer ministro, liberal o conservador, tendrá que trabajar con los partidos más pequeños para gobernar.

Uno de ellos es el Nuevo Partido Democrático (NDP, izquierda), de Jagmeet Singh, al que se le atribuye casi 20% de las intenciones de voto. O el Bloc Québécois, un partido independentista de Quebec dirigido por Yves-François Blanchet.

El último partido importante en la carrera, los Verdes de Annamie Paul, se esforzó por transmitir un mensaje de emergencia climática, al tiempo que luchaba por su propia supervivencia debido a problemas de unidad, imagen y finanzas.

"La cuestión al principio era saber si los liberales merecían tener un gobierno mayoritario. Pero ahora la cuestión es saber si merecen seguir en el poder", dijo el profesor Daniel Béland, de la Universidad McGill.

Queda por ver si los votantes irán a las urnas en masa para esta elección que genera poco interés, y que tiene lugar en momentos en que los casos de covid-19 suben fuertemente en algunas provincias canadienses.

gen/tib/ob/lm/ag/mas/rsr/es/yow/dga