Trump critica la "horrible" retirada de Afganistán 20 años después del 11-S

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aprovechó este sábado el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre para criticar en un video a la "administración inepta" de Joe Biden por su "incompetencia" en el "horrible" retiro de Afganistán.

"Es una cosa horrible la que ocurrió, una cosa horrible, horrible", dijo Trump en declaraciones televisadas durante una visita a un departamento de policía de Nueva York.

"Parecía como que nos rendíamos", dijo a oficiales en el precinto policial, refiriéndose a la retirada final de las tropas de Estados Unidos de Afganistán el mes pasado, tras la vuelta al poder de los talibanes.

"Y no nos rendimos, nuestra gente no se rindió y nuestros soldados seguro que no se rindieron", añadió.

La intervención de Estados Unidos en Afganistán fue lanzada a fines de 2001 a raíz de los ataques de Al Qaida contra el World Trade Center, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington DC.

Al Qaida se había refugiado en el Afganistán controlado por los talibanes, y la invasión estadounidense derrocó al régimen islamista en un intento por encontrar a los líderes del grupo.

Pero los talibanes pronto lanzaron una insurgencia y, después de dos décadas de enfrentamientos en los que los civiles afganos pagaron un precio descomunal, regresaron al poder el mes pasado cuando Estados Unidos retiraba todas sus tropas.

Durante su presidencia, Trump llegó a un acuerdo en febrero de 2020 con los talibanes para retirar a todas las tropas estadounidenses en mayo de 2021 a cambio de garantías de seguridad por parte de los insurgentes.

Pero fue su sucesor Biden quien llevó a cabo la retirada, moviendo la fecha al 31 de agosto.

Los talibanes tomaron Kabul y el gobierno afgano colapsó el 15 de agosto, dándole a Estados Unidos y sus aliados dos semanas para instalar uno de los mayores puentes aéreos de la historia, con miles de desesperados afganos que buscaban huir en un aeropuerto colapsado.

Un ataque del grupo Estado Islámico en el aeropuerto mató a decenas de afganos y a 13 militares estadounidenses durante la evacuación.

Más temprano este sábado, Trump había divulgado un video llamando al 11 de septiembre "un día muy triste" y criticando también la retirada de Afganistán.

Culpó a "una mala planificación, una debilidad increíble y líderes que realmente no entendían lo que estaba sucediendo".

"Joe Biden y su inepta administración se rindieron derrotados", dijo Trump en el mensaje. "Lucharemos para recuperarnos de la vergüenza que ha causado esta incompetencia".

Trump no asistió a la ceremonia oficial por el 11-S en la Zona Cero de Nueva York, a diferencia de Biden y los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama.

