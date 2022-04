Trump descarta volver a Twitter a pesar de la compra de Elon Musk

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump descartó el lunes volver a la red social Twitter, de la fue vetado en enero de 2021, a pesar de la anunciada compra de la plataforma por parte del multimillonario Elon Musk.

"No me voy a Twitter, me quedaré en Truth", dijo Trump a Fox News, refiriéndose a la plataforma Truth Social lanzada en febrero como una alternativa a Facebook, Twitter y YouTube.

"Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero me yo me quedo en Truth", repitió, y explicó que "Twitter tiene bots y cuentas falsas".

Twitter eliminó el 8 de enero de 2021 la cuenta de Trump, seguido de casi 89 millones de suscriptores con los que se comunicaba diariamente, aduciendo riesgo de incitación a la violencia en los mensajes del entonces mandatario estadounidense.

Dos días antes, miles de simpatizantes del multimillonario republicano habían atacado violentamente el Capitolio en Washington para evitar que los legisladores certificaran la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.

Musk, el hombre más rico del mundo, llegó el lunes a un acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, lo cual le dará el control de una de las redes sociales más influyentes del planeta.

