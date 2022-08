Tsitsipas desmonta a Medvedev y peleará por el Masters de Cincinnati ante Coric

En otra batalla entre dos feroces rivales de generación, el griego Stefanos Tsitsipas batió el sábado al ruso Daniil Medvedev, número uno del tenis masculino, y se citó en la final del Masters 1000 de Cincinnati con el renacido Borna Coric, número 152 del ranking mundial.

En la rama femenina, la francesa Caroline Garcia será la primera finalista de un torneo WTA 1000 proveniente de la fase de clasificación cuando enfrente por el título a la veterana tenista checa Petra Kvitova.

En el último duelo de una jornada con grandes retrasos por la lluvia, Stefanos Tsitsipas se tomó una deseada revancha frente a Medvedev, uno de sus grandes antagonistas, derrotándole por 7-6 (8/6), 3-6 y 6-3.

El griego, número siete de la ATP, había sucumbido hasta ahora ante el ruso en siete de sus nueve enfrentamientos directos.

El último de esos choques fue una controvertida victoria de Medvedev en enero en unas volcánicas semifinales del Abierto de Australia, donde el ruso increpó al árbitro denunciando que el griego recibía comentarios de su padre en la pista.

Medvedev "hizo un partido muy físico, muy exigente pero aproveché sus primeros saques perdidos", dijo Tsitsipas tras su triunfo. "Me dieron tiempo para pensar en mi siguiente movimiento con claridad. Estuve muy tranquilo y concentrado en cada tarea".

El ruso, poco inspirado en el primer servicio (49% de efectividad) y con 11 doble faltas en su cuenta, tenía asegurado llegar como número uno mundial al Abierto de Estados Unidos que arranca el 29 de agosto, donde defenderá su única corona de Grand Slam.

Tsitsipas, por su parte, peleará el domingo por su tercer trofeo de Masters 1000, una categoría por debajo de los Grand Slam, frente a un invitado inesperado, Borna Coric.

El croata alargó el sábado su trayectoria de ensueño en Cincinnati al vencer al británico Cameron Norrie 6-3 y 6-4 y convertirse en el finalista con menor ranking de la ATP del torneo y segundo en la historia de los Masters 1000.

"He jugado muy bien, pero al principio no me encontraba. Luego tomé ritmo y empecé a servir mejor. Esa fue la clave del partido", dijo Coric sobre el duelo ante Norrie, número 11 de la ATP y campeón del Masters 1000 de Indian Wells en 2021.

El croata, de 25 años, ha reactivado su carrera de forma espectacular en Cincinnati (Ohio), donde dio una primera campanada al eliminar en segunda ronda al español Rafael Nadal.

La prometedora trayectoria de Coric, quien llegó a ser duodécimo de la ATP y subcampeón del Masters 1000 de Shanghai en 2018, se vio frenada por una operación de hombro el año pasado que le apartó de la competición hasta el pasado marzo.

En las semifinales femeninas, la francesa Caroline Garcia se sobrepuso a la bielorrusa Aryna Sabalenka y a las largas interrupciones por la lluvia para citarse en la final con la checa Petra Kvitova, doble campeona en Wimbledon (2011 y 2014).

Garcia (Nº 35 de la WTA), la primera finalista de un torneo WTA 1000 proveniente de la fase de clasificación, venció a Sabalenka (7º) por 6-2, 4-6 y 6-1 en un duelo que se prolongó por más de seis horas, con solo dos de ellas de juego.

La francesa, de 28 años, fue capaz de sobreponerse a dos largas interrupciones por la lluvia cuando se encontraba en ventaja en el marcador.

Sabalenka no logró cambiar la dinámica del partido y permitió que Garcia persiga el domingo su tercer título WTA 1000 y primero desde 2017.

Su último obstáculo será la veterana Petra Kvitova, también inédita en una final de Cincinnati, que derrotó a la estadounidense Madison Keys por 6-7 (6/8), 6-4 y 6-3.

A sus 32 años, Kvitova tratará de cosechar el 30º trofeo de su longeva carrera y agrandar así uno los mejores palmarés del tenis femenino de la última década, que inauguró en 2009 en Linz (Austria).

- Resultados de las semifinales del torneo de Cincinnati, que se disputan el sábado:

Hombres

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) derrotó a Daniil Medvedev (RUS/N.1) 7-6 (8/6), 3-6, 6-3

Borna Coric (CRO) a Cameron Norrie (GBR/N.9) 6-3, 6-4

Mujeres

Petra Kvitova (CZE) derrotó a Madison Keys (USA) 6-7 (6/8), 6-4, 6-3

Caroline Garcia (FRA) a Aryna Sabalenka (BLR/N.6) 6-2, 4-6, 6-1

gbv/atm