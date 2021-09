Tsitsipas finalmente se vacunará contra el covid-19

El griego Stefanos Tsitsipas ha cambiado de opinión. Un mes después de provocar las críticas del gobierno de su país por sus declaraciones, el número 3 mundial finalmente se vacunará contra el covid-19, anunció este lunes.

"Lo haré este año (vacunarse) para poder ir a las tiendas y a los restaurantes" señaló el jugador griego a la cadena de televisión Antenna.

"Personalmente no he hecho promoción de la vacunación. No estaba en contra. Apoyo a todos los que lo quieren hacer. No soy médico, soy jugador de tenis y mi opinión no es la mejor en términos de medicina", señaló el jugador de 23 años.

A mediados de agosto Tsitsipas se mostró contrario a vacunarse, señalando los posibles efectos secundarios.

"Nadie ha hecho de la vacuna una obligación. En un momento deberé hacerlo, estoy casi seguro, pero hasta que no sea obligatorio para jugar, no lo haré", dijo entonces.

"Yo soy joven, en la categoría de menores de 25 años, para mí la vacuna no fue lo suficientemente testada, es algo nuevo. Y hay efectos secundarios. Conozco personalmente a gente que los han tenido", añadió.

Sus palabras fueron criticadas por el gobierno griego.

"No tiene el conocimiento, ni el bagaje, ni el trabajo de investigación que le permitiría formarse una opinión al respecto", declaró el portavoz gubernamental Giannis Economou.

Tsitsipas fue la imagen de la campaña griega 'Quédate en casa' el pasado año en los momentos más duros de la pandemia.

Este lunes en Atenas reconoció que lo había pasado en aquellos primeros meses: "Tenía la impresión de que mi vida no tenía ningún sentido".

