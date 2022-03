El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores reiteró el jueves que su país "no se rendirá", tras la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Turquía.

"Quiero repetir que Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá", dijo Dmytro Kuleba a la prensa tras el encuentro.

