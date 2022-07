Ucrania reclama más armas y sanciones en respuesta a ampliación de ofensiva rusa (ministro)

El gobierno ucraniano pidió este miércoles a sus aliados que adopten más sanciones y que aceleren el suministro de armas a su país, después de que Rusia anunciara que su ejército aspira a expandir su presencia en Ucrania.

"Los rusos quieren sangre, no negociaciones. Insto a todos los socios a reforzar las sanciones contra Rusia y acelerar las entregas de armas a Ucrania", tuiteó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, después de que su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, dijera que la campaña militar rusa no se concentraría "únicamente" en el este de Ucrania y que las conversaciones de paz "no tienen sentido" en este momento.

