UE rechaza sanciones de Irán a entidades y funcionarios europeos

La Unión Europea (UE) rechazó este jueves las sanciones anunciadas por Irán contra instituciones, personas y medios de prensa europeos por considerarlas políticamente motivadas, y reiteró su preocupación con la situación de derechos humanos en ese país.

"Rechazamos estas sanciones porque tienen motivaciones políticas", dijo Peter Stano, el portavoz del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

La UE adoptó a mediados de octubre un paquete de medidas restrictivas contra entidades y funcionarios iraníes por la muerte de una joven bajo custodia policial y por la brutal represión a las protestas que estallaron a raíz de ese episodio.

De acuerdo con Stano, las sanciones europeas "se decidieron para responder a violaciones de los derechos humanos y tienen una motivación legal".

El miércoles, la cancillería iraní anunció en un comunicado sanciones contra ocho instituciones y 12 personas radicadas en Europa por "apoyar a grupos terroristas, incitar a la violencia, y provocar disturbios, violencia y actos terroristas" en Irán.

En la lista negra iraní figuran The International Committee in Search of Justice (ISJ), la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), y las versiones en persa de la Deutsche Welle y de Radio France International.

Entre los sancionados por el gobierno iraní también fueron incluidos parlamentarios y políticos europeos y franceses, y dos responsables del periódico alemán Bild.

ahg/mis