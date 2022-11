"Un arquero sabe hacer más cosas hoy", afirma Buffon a la AFP y ve favoritas a Brasil y Argentina

La leyenda italiana Gianluigi Buffon celebra que los arqueros actuales sepan hacer "más cosas hoy en día" en el juego, pero recuerda que "lo fundamental sigue siendo que (un arquero) sepa hacer atajadas", en una entrevista concedida a la AFP antes del Mundial-2022, que comienza el domingo.

El hombre con más presencias con la selección de Italia (176), retirado a nivel internacional desde 2018 y que vive el epílogo de su carrera en el Parma, en la Serie B, lamenta además, en apoyo a Thibaut Courtois, que esa demarcación no sea tenida en cuenta habitualmente para el Balón de Oro.

PREGUNTA: ¿Qué sentimientos tiene a las puertas de que arranque un nuevo Mundial sin Italia?

RESPUESTA: "Como tifoso, es triste. Pero los que están aún peor son los jugadores. Yo lo viví (en 2018). Cuando el Mundial comienza y tú estás en casa. Es un gran sufrimiento, un peso que llevarás siempre. Sea como sea el devenir de tu carrera, es algo que se le ha quitado a los tifosi, al pueblo italiano, es la cosa más difícil de aceptar".

P: Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo explica la sorprendente derrota de Italia contra Macedonia del Norte en el repechaje (0-1)?

R: "Es impensable, pero te hace comprender hasta qué punto el aspecto psicológico es determinante en el deporte. Italia probablemente jugó teniendo aún en ella la decepción de no haber terminado al frente de su grupo, los penales fallados (contra Suiza). Esos aspectos negativos hicieron que un mismo partido supuestamente fácil se convirtiera en un obstáculo insuperable".

P: Después de su título en 2006, cuéntenos hasta qué punto un Mundial puede cambiar la vida de un jugador.

R: "Es una competición en la que, si lo haces peor de lo que se espera, te sientes asediado por todos lados. Pero si vas más allá, como nosotros en 2006, es un éxtasis que permanece durante meses. Una sensación magnífica, porque entiendes que eres una herramienta esencial para la felicidad de la gente, la cosa más hermosa del mundo".

P: Desde sus inicios, en 1995, el papel del arquero no ha cesado de evolucionar con cada vez mayor juego con el pie. ¿Cómo juzga esa evolución?

R: "Esa evolución mejoró el fútbol, el juego y el ritmo, pero también a los arqueros. Un arquero sabe hacer más cosas hoy en día es bonito verlo vivir el partido con el resto del equipo. Pero como en todo, no hay que exagerar. Es importante que un arquero tenga buenos pies y dé buenos pases. Pero lo fundamental sigue siendo que sepa hacer atajadas. Un guardameta que para hace algo esencial: da seguridad al equipo".

P: ¿Considerá que usted mismo ha aportado algo a ese puesto?

R: "Creo que he sido diferente, eso sí, creo haber merecido un lugar en la historia de ese puesto, pero lo que he aportado no lo sé. Lo que es bonito es haber comenzado en 1995 y seguir jugando aunque el fútbol no haya cesado de evolucionar. Eso significa que soy capaz de adaptarme".

P: Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se quejó recientemente de que se "olvida" a menudo a los arqueros para el Balón de Oro. ¿Es imposible para un arquero ganar ese trofeo?

R: "Yo creo que es posible, pero sería necesario que se produjeran circunstancias excepcionales, ligadas a un contexto social, político u otro. Es lógico que se enfadase: fue considerado como el mejor arquero de la Liga de Campeones y sólo fue séptimo en el Balón de Oro, eso no se explica... En 2003 yo fui designado mejor arquero pero también mejor jugador de la Liga de Campeones y fui noveno en el Balón de Oro. Eso quiere decir que algo no funciona, es mi opinión, ¡pero con toda tranquilidad, eh!

P: Usted creó una Academia hace dos años, ¿qué consejos da los jóvenes porteros?

R: "Siempre el mismo: divertirse. Es el único ingrediente de verdad que puede hacer llegar a los 44 años jugando siempre. Este proyecto me aporta muchas satisfacciones. En dos años hemos hecho 'stages' en Australia, Bulgaria, Estados Unidos, Israel, China... Y nos llaman de todos sitios.

P: ¿Quién cree que ganará el Mundial?

R: "Argentina o Brasil, los veo muy fuertes. A nivel individual Francia me parece la única nación europea que puede rivalizar, pero como equipo no sé. Y quizá Bélgica, porque me gusta mucho Courtois."

