Un complotista secuestró brevemente a un responsable de la vacunación en Suiza (prensa)

Un responsable de la Comisión Federal Suiza de Vacunaciones (CFV) fue secuestrado brevemente por un alemán presuntamente vinculado con grupos complotistas antes de ser abatido por la policía cerca de Zúrich, aseguró la prensa helvética, al revelar este sábado detalles del confuso caso.

El alemán, de 38 años, era buscado desde el 31 de marzo por haber secuestrado brevemente a un hombre en el cantón de Zúrich, que sería el presidente jefe de la CFV, según varios medios de comunicación como Tagesanzeiger y el sitio Heidi.news.

Cuando la policía intentó detener al alemán el miércolesen Wallisellen, un municipio cerca de Zúrich, el hombre sacó bruscamente un arma y disparó, matando a una joven de 28 años, probablemente su pareja según las autoridades.

La policía respondió al fuego, hiriendo mortalmente al sospechoso.

De acuerdo con el medio de comunicación Watson, el alemán habría estado en estrecho contacto con conspiracionistas y con los "Flat Earthers" (personas convencidas de que la tierra es plana).

La policía, que encontró armas y municiones en un departamento donde estuvo el alemán, no habló del caso hasta después de abatir al sospechoso, y no brindó la identidad de la persona secuestrada. El motivo del secuestro aún no está claro.

El movimiento contra la vacunación obligatoria contra el coronavirus se ha destacado en Suiza por su violencia verbal en las redes sociales y ha congregado regularmente manifestaciones masivas en todo el país a lo largo de 2021.

