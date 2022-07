Un maratón de Londres decisivo para el futuro de Mo Farah

El británico Mo Farah, cuádruple campeón olímpico de atletismo, reconoció que su participación en el maratón de Londres en octubre será decisiva para decidir si prosigue con su carrera o afronta la retirada.

"¿Aún conservo las ganas? ¿Estoy dispuesto a trabajar y a hacer kilómetros? Sí", declaró Farah al periódico Daily Mirror.

"La verdad es que voy envejeciendo y a veces, tu cuerpo no te permite hacer algunas cosas", prosiguió el atleta de 39 años, que confirmó que no regresaría más a la pista y que no participará en los Campeonatos del mundo ni de Europa este verano (boreal).

"Siempre tengo la voluntad y mientras no se pierda no creo que deba pensar en dejarlo (...) Pero seamos realistas, ¿mi cuerpo puede?", se preguntó.

Farah, autor del doblete 5.000/10.000 m en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y en los de Rio-2016, finalizó tercero en su primer maratón, el de Londres en 2018, y después ganó el mismo año el de Chicago con un récord personal de 2 horas 05 minutos 11 segundos.

Regresó a la pista en 2020 con la esperanza de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sin lograrlo.

"Esa decisión (de la retirada) sólo puede venir de mí, no de mi mánager, no de mi mujer o de mis hijos", reconoció Farah, que cuenta en su palmarés con seis títulos mundiales al aire libre.

Antes del maratón de Londres, el 2 de octubre, participará en The Big-Half, el medio maratón de Londres, previsto el próximo 4 de septiembre.

