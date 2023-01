"Un misil tardaría un minuto", le habría dicho Putin a Johnson en tono de amenaza

El ex Primer ministro británico Boris Johnson cuenta en un documental de la BBC que el presidente ruso Vladimir Putin lo "amenazó en cierta forma" antes de la invasión a Ucrania al decirle que "un misil tomaría minuto".

En el documental de tres partes, cuyo primer episodio se difunde el lunes por la noche en BBC Two, el ex jefe del gobierno británico cuenta sobre su "muy larga" y "extraordinaria" conversación telefónica con el presidente ruso tras su visita a Kiev a inicios de febrero del año pasado.

En ese entonces Vladimir Putin seguía diciendo que no tenía intenciones de invadir a su vecino ucraniano, pese al flujo masivo de militares rusos hacia las regiones fronterizas.

Boris Johnson cuenta que advirtió al presidente ruso sobre las fuertes sanciones que tomarían los occidentales si lo hacía.

Entonces, Johnson afirma que Putin le dijo: "Boris, usted dice que Ucrania no se unirá a la OTAN tan pronto. (...) ¿Qué quiere decir con 'tan pronto'?".

"Pues que no va a unirse a la OTAN en un futuro cercano, usted lo sabe muy bien", respondió el ex dirigente británico, que apoya desde el inicio a los ucranianos.

"En un momento dado, me amenazó en cierta forma y dijo: +Boris, yo no quiero hacerle daño, pero con un misil, eso tardaría un minuto+ o algo así", añadió Boris Johnson.

"Pienso que teniendo en cuenta el tomo relajado que tomaba, el distanciamiento que parecía tener, él no tomaba en cuenta mis tentativas de llevarlo a negociar", agrega el ex dirigente británico, que dejó Downing Street a inicios de septiembre tras una serie de escándalos.

En el documental, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski cuenta como se molestó con la actitud de los occidentales entonces.

"Si ustedes saben que mañana Rusia invadirá a Ucrania, ¿por qué no me ofrecen hoy lo necesario para detenerlo? Si no pueden, entonces deténgalo ustedes mismos", dijo.

