"Un momento especial" para Kramaric tras su doblete contra Canadá

Croacia remontó ante Canadá (4-1), este domingo en el Mundial de Catar-2022, el tanto inicial de Alphonso Davies mediante un doblete de Andrej Kramaric (36 y 70), que reconoció haber vivido "un momento especial" tras liderar el triunfo de la subcampeona de la pasada edición.

"Un doblete en la Copa del Mundo no se hace todos los días", apuntó el atacante del Hoffenheim tras sumar su tercera diana mundialista, después de marcar un tanto en Rusia-2018.

"Son dos goles muy especiales para mí. Es una sensación increíble", dijo el '9'.

Con este triunfo, Croacia suma cuatro puntos en la llave F, que lidera por diferencia de goles pero con los mismos puntos que Marruecos, que ganó a Bélgica (2-0), próximo rival de los croatas.

"Nada está decidido, todavía tenemos un partido contra Bélgica, que debemos preparar bien", avisó un Kramaric, que recibió buenas palabras por parte de su entrenador.

"Kramaric ha madurado, es un jugador de gran nivel. Ha jugado un muy buen partido", dijo el técnico Zlatko Dalic sobre su goleador.

Este triunfo le permite a Croacia depender de sí misma en la última jornada de la fase de grupos para clasificar a octavos de final como primera.

"Quiero felicitar a mi equipo por este extraordinario partido. Hemos jugado contra un equipo muy fuerte, que ha marcado pronto, pero hemos conseguido darle la vuelta al partido", analizó Dalic.

"Podríamos haber marcado más goles en los primeros 15 minutos. Estoy orgulloso, Croacia ha demostrado su fuerza y su calidad".

En la tercera fecha de este Mundial de Catar, que se disputa el próximo jueves, Croacia también tendrá la oportunidad de eliminar a una de las selecciones que se antojaban favoritas del Grupo F, un objetivo que el seleccionador croata no ve sencillo.

"El próximo encuentro será decisivo. Hemos dado un paso adelante, pero tenemos un equipo muy bueno en Bélgica", advierte.

"No jugaremos a empatar. No debemos dejar que la euforia de la victoria de esta noche se apodere de nosotros. Estamos en el Mundial, no hay partidos fáciles. Bélgica tiene que ganar, pero nosotros también queremos ganar. Tenemos que recuperarnos y jugar el mismo fútbol de calidad que esta noche".

