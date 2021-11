Una guitarra de Clapton y un manuscrito de Cobain, estrellas de una subasta en Nueva York

Una guitarra de Eric Clapton, una nota manuscrita de Kurt Cobain o una chaqueta escocesa de Versace que llevó Whitney Houston son algunos de los objetos que se subastan este fin de semana.

Una guitarra Martin D-45 de 1968 que perteneció a Eric Clapton es una de las estrellas de esta venta denominada "Iconos & Ídolos: Rock 'N' Roll" que pone a la venta la casa de remates Julien's, valorada entre 300.000 y 500.000 dólares.

"Creo que es una estimación conservadora", dice Martin Nolan, director ejecutivo de la casa de remates.

"Los coleccionables en el mercado del arte están en este momento que arden. Los precios están por las nubes", dice a la AFP durante la presentación de la venta que incluye unas 1.000 piezas.

El músico británico de 76 años, que en los últimos se ha arrepentido de su apoyo en el pasado a la extrema derecha y sus comentarios racistas aunque últimamente se apuntó a las tesis conspiracionistas con sus críticas a las vacunas contra el covid-19, tocó esa guitarra al inicio de su carrera en los años 1970 en los conciertos en vivo con Derek y The Dominos, el grupo que fundó y que estaba detrás de su clásico "Layla".

Una hoja manuscrita de Clapton con el esbozo de una canción también de los años 1970 está en venta por un precio de entre 30.000 y 50.000 dólares.

Preguntado sobre si Julien's ha tenido en cuenta la polémica que rodea a Clapton para destacar estos objetos relacionados con la estrella del rock, Nolan asegura que "siempre habrá algo polémico".

"Podría decir lo mismo de cada una de las estrellas que están representadas aquí", afirma. "No nos fijamos en eso; nos fijamos en lo bueno, en la increíble música que nos regalaron durante muchas décadas".

En los dos días de subasta, que se celebrarán en el Hard Rock Café de Manhattan los días 19 y 20 de noviembre, también hay una canción manuscrita del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, que garabateó canciones como "Come As You Are" y "About A Girl" en un mantel que firmó junto con los compañeros de la banda Dave Grohl y Krist Novoselic.

El año pasado, en el evento anual de Julien's una guitarra eléctrica que tocó la estrella durante la actuación de los MTV Unplugged de 1993 alcanzó los 6 millones de dólares, la guitarra más cara que se ha vendido en una subasta.

Asimismo, el año anterior, un póster de Cobain cuya foto fue tomada en esa actuación, alcanzó los 334.000 dólares.

Varias prendas que llevó en los escenarios la estrella del pop Whitney Houston también se sometarán al martillo, entre ellas, una chaqueta de cuadros escoceses y bordados en cachemira creada por Gianni Versace y unos pantalones a juego en terciopelo.

Julien's estima que el conjunto que llevó la estrella en torno a 1992 está valorado entre 3.000 y 5.000 dólares.

mdo/af/dga