"Una segunda competición va a comenzar", dice Deschamps

Didier Deschamps, seleccionador de la campeona del mundo Francia, que este jueves perdió 1-0 ante Túnez aunque pasa a octavos como primera de grupo, afirmó que ahora "comenzará una segunda competición".

"El objetivo se ha alcanzado. Ahora vamos a recuperar y una segunda competición va a comenzar", indicó a la cadena TF1 el técnico galo, con la vista puesta en la fase de eliminación directa, en la que los Bleus se medirán en octavos con el segundo del grupo C (Polonia, Argentina, Arabia Saudita o México).

"Realizamos dos partidos de una gran intensidad en cuatro días, di la posibilidad a más jugadores de estar en el terreno de juego", explicó Deschamps sobre su apuesta por realizar rotaciones en este partido para el que Francia ya tenía asegurado el pase a octavos, y sólo una carambola de resultados podía relegarla del primer puesto.

A pesar de los nueve cambios realizados en el once para "dar descanso a algunos jugadores", Deschamps afirmó no haber descuidado el partido contra Túnez.

"No descuidé este partido, pero deberá servirnos en cuatro días. Los jugadores no están contentos. Somos 24. Los 24 ganaron los dos primeros partidos, los 24 perdieron este. Necesitaré a los 24 para el partido que nos espera en cuatro días", respondió el DT galo en una rueda de prensa posterior al partido en la que las rotaciones acapararon la mayoría de las preguntas.

"Son partidos de 100 minutos cada cuatro días, partidos con mucho gasto de energía. Son mis decisiones, yo las asumo", aseveró.

Esa derrota contra Túnez pudo haber tornado en empate 'in extremis' de no haber sido anulado un gol postrero de Antoine Griezmann. "No sé (por qué fue anulado). Posición de fuera de juego quizá, no lo sé", confesó Deschamps, para el que su equipo "merecía" el empate.

En cuanto a nombres propios, Deschamps decidió "que no jugase el lateral" Benjamin Pavard, titular en el primer partido y suplente en el segundo, porque el defensor "no se encuentra en buena disposición, en buenas condiciones", después de haber vivido un partido "muy complicado" ante Australia (4-1) en el inicio del torneo.

