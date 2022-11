Van Gaal cree que Países Bajos tendrá un partido "más difícil" ante Ecuador

Contra Ecuador el viernes, será "más difícil" que contra Senegal (2-0), pronosticó el jueves el seleccionador neerlandés, Louis van Gaal, antes del partido, en el que el vencedor tiene grandes posibilidades de clasificarse a octavos de final del Mundial-2022.

"Ecuador es un adversario mejor organizado que Senegal, eso será más difícil. En la posesión de balón, tenemos que hacerlo mejor. No marcan muchos goles pero tampoco conceden. Es un equipo estable, físicamente fuerte", comentó en la conferencia de prensa de la víspera del partido.

En términos similares se expreso el lateral Denzel Dumfries, que también compareció ante los periodistas.

"Ecuador tiene un equipo excelente. Lo vimos contra Catar y en la clasificación. No tienen miedo a los duelos. Deberemos ser más precisos que contra Senegal", dijo.

Van Gaal no quiso despejar la duda de si Memphis Depay, que ante Senegal reapareció después de dos meses sin jugar por una lesión en un muslo, será titular el viernes.

"¿Depay titular? Si revelo quién estará sobre el terreno de juego de inicio, ellos sabrán demasiado. Yo no sé si (Enner) Valencia va a jugar o no y eso hace una gran diferencia. No solamente en términos de calidad pero también de sistema. Memphis jugó media hora (contra Senegal), la próxima etapa será cuarenta y cinco minutos. La lesión que tiene hace difícil de saber cuando puede volver. Le considero increíblemente importante, por eso actuamos así", aseveró.

