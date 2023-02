Vargas Llosa critica la Rusia de Putin en la Academia Francesa

El escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa afirmó el jueves ante la Academia Francesa que "la novela salvará a la democracia" o perecerá con ella, en su discurso de entrada en la institución, en el que criticó "la Rusia de Vladimir Putin".

"La novela salvará la democracia o se hundirá con ella y desaparecerá", dijo el Premio Nobel de Literatura (2010), de 86 años.

Su intervención ante la solemne asamblea de académicos, con la presencia del rey emérito español Juan Carlos I, fue al mismo tiempo un encendido elogio a la cultura francesa.

"Siempre quedará -¿cómo dudarlo?- esta caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas, pero que solo existen tras haber atravesado la censura que los mutila" como muestra "el ejemplo de la Rusia de Vladimir Putin", criticó.

"Vemos como ataca a la desafortunada Ucrania, y como se sorprende sobremanera cuando esta nación resiste, a pesar de su superioridad militar, sus bombas atómicas y sus tropas multitudinarias", añadió.

Mario Vargas Llosa fue elegido en noviembre de 2021 miembro de la Academia fundada por el cardenal Richelieu en 1635. Es el primer escritor en lengua no francesa en entrar en la institución.

Cuando estudiaba en Lima, recordó, "aspiraba secretamente en convertirme en un escritor francés. Estaba convencido de que imposible de ser escritor en Perú, un país sin editoriales y con escasas librerías", añadió.

"Milité un año en el partido comunista peruano. Y creo que los existencialistas franceses (...) me salvaron del estalinismo", aseguró.

Al llegar a París en 1959, aseguró Vargas Llosa, descubrió con sorpresa que en "la capital cultural del mundo" se leía desde hacía tiempo a autores como el mexicano Octavio Paz.

"Fue en consecuencia gracias a Francia que descubrí otra América Latina", dijo.

Joven escritor y periodista en formación, Vargas Llosa se compró tan solo llegar a la capital francesa un ejemplar de "Madame Bovary" de Gustave Flaubert.

Trabajó de traductor, como profesor de idiomas, "así como en la Agence France Presse, en la plaza de la Bolsa", recordó el autor de "La fiesta del chivo" ante la audiencia.

"Fue en París que me convertí en escritor", añadió. "Sin Flaubert nunca habría sido el escritor que soy, ni habría escrito lo que he escrito. Es más bien gracias a él que ustedes me reciben hoy", reconoció.

