Vencer a La Guaira, el deseo de Ceará para arañar los octavos de Sudamericana

Ceará tiene un solo objetivo cuando reciba al venezolano Deportivo La Guaira este martes en Brasil: derrotarlo para quitarse a un rival del camino y dar un paso grande hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022.

Los albinegros que dirige Dorival Júnior buscarán su cuarto triunfo consecutivo en el Grupo G, que lideran con puntaje perfecto (9 puntos) por encima de Independiente de Argentina (6), La Guaira (1) y el paraguayo General Caballero (1).

Un triunfo en el estadio mundialista Arena Castelão (21H30 locales, 00H30 GMT del miércoles), en la ciudad de Fortaleza (noreste), los dejará muy cerca de la siguiente fase a falta de dos partidos.

Si los brasileños ganan y los argentinos no vencen a los paraguayos ese mismo día en Asunción, necesitarán de un punto en los próximos dos cotejos para asegurarse el único boleto disponible del cuadrangular a octavos.

El presente del 'Vozão' en la Sudamericana permite ilusionarse con que clasificará por primera vez a octavos en su tercera participación en el torneo, pero contrasta con un arranque flojo en la liga brasileña.

Los nordestinos son decimoquintos con tres puntos tras perder dos partidos -el último 1-0 contra Bragantino el sábado- y ganar uno.

"Tenemos que tener conciencia de que estamos en el camino adecuado, pero es natural que necesitemos acelerar un poco más el proceso para que en los juegos, principalmente en nuestra casa, mantengamos la agresividad", afirmó Júnior.

Descolgado de los puestos de punta en el Brasileirao, aunque tiene un juego menos, Ceará apuesta sus fichas para seguir con vida en la Sudamericana.

Para esa labor no contará con el suspendido defensa Lucas Ribeiro, pero ante La Guaira recupera de una lesión al atacante colombiano Stiven Mendoza, ausente en el triunfo 2-0 ante General Caballero la semana pasada y una de las piezas clave del ataque junto a Lima y Vina.

Si los brasileños pelean por un triunfo que los acerque a la próxima ronda, los venezolanos se aferran a las matemáticas -y la épica- para seguir con vida.

Para pasar a octavos, el once de Daniel Farías necesita vencer los tres partidos restantes, que Ceará no sume más de un punto y que Independiente no haga más de cuatro unidades. Y terminar con mejor diferencia de gol que ellos.

La derrota o el empate en Fortaleza, por otro lado, esfuman cualquier chance de clasificación de los naranjas, que perdieron 2-0 contra Ceará en la primera vuelta y marchan terceros en la liga venezolana, a cuatro puntos del líder Monagas.

"Todos los equipos pasan por momentos que no son fáciles de vivir, pero ahí es donde hay que dar una muestra de carácter", dijo el entrenador tras la derrota como local 2-0 ante Independiente la semana pasada.

Posibles alineaciones:

Ceará: João Ricardo - Míchel, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco - Richard, Rodrigo Lindoso, Geovane - Stiven Mendoza, Vina, Lima. DT: Dorival Júnior.

La Guaira: Carlos Olses - Kendrys Silva, Francisco La Mantía, Jiovany Ramos, Jon Aramburu, Luis Ovalle - Santiago Herrera, Arles Flores, Yohan Cumana - Darluis Paz, Jovanny Bolívar. DT: Daniel Farías.

Árbitros: El uruguayo Christian Ferreyra acompañado de sus compatriotas Nicolás Taran y Carlos Barreiro en las bandas.

