Venden libro miniatura de Charlotte Brontë por más de un millón de dólares

Más pequeño que un naipe, un libro de poemas escrito por Charlotte Brontë cuando tenía 13 años fue adquirido por 1,25 millones de dólares por una asociación literaria británica, que el lunes anunció que lo donará al museo dedicado a esa autora inglesa del siglo XIX.

Titulado "A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herselt" (libro de rimas de Charlotte Brontë, vendido por nadie e impreso por ella misma), el manuscrito en papel marrón de 15 páginas, fechado en 1829, cosido a mano y compuesto por una colección de diez poemas inéditos, fue presentado la semana pasada en Nueva York.

Puesto a la venta por un propietario anónimo, fue comprado por 1,25 millones de dólares por los Amigos de las Bibliotecas Nacionales, una organización británica sin ánimo de lucro que trabaja para preservar el patrimonio literario nacional.

"Salvar el pequeño libro de Charlotte Brontë es una gran ganancia para el Reino Unido", aseguró Geordie Greig, presidente de la asociación, que lo donará al Museo Brontë, situado en Haworth, en el norte de Inglaterra, donde creció la novelista.

Nacida hace 206 años, el 21 de abril de 1816, de niña Charlotte se divertía con sus hermanas y su hermano inventando intrincadas historias en un sofisticado mundo de fantasía.

Posteriormente, su trabajo dio lugar a clásicos de la literatura inglesa, como "Jane Eyre" de Charlotte Brontë, "Cumbres borrascosas" de Emily Brontë y "El inquilino de Wildfell Hall" de Anne Brontë.

En noviembre de 2019 ya se había vendido un manuscrito en miniatura de Charlotte Brontë por unos 850.000 dólares.

Y el pasado diciembre, los Amigos de las Bibliotecas Nacionales ya habían adquirido una colección de libros y manuscritos, que incluia siete miniaturas de Charlotte, por 15 millones de libras (19,5 millones de dólares).

vg-acc/mb