Venus Williams se retira del US Open al igual que su hermana Serena

La tenista estadounidense Venus Williams, que se había beneficiado de una invitación, anunció este miércoles que se retira por lesión del US Open, el cuarto y último Grand Slam que comienza el próximo lunes en Nueva York.

"Esta no es la mejor noticia. Me uno a Serena Williams, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer en la lista de lesionados. Es super decepcionante", dijo la jugadora de 41 años en un video difundido en sus redes sociales.

"Tuve problemas con mi pierna todo el verano y no pude superarlos. Hice mi mejor esfuerzo en Chicago (donde fue eliminada en la primera ronda a principios de semana) pero no pude resolver la ecuación. Esta vez no pude hacer un milagro", explicó la mayor de las hermanas Williams.

La noticia de su retiro del gran evento llegó apenas unas horas después que su hermana Serena también anunciará su salida del Grand Slam neoyorquino.

Venus Williams es siete veces ganadora de torneos de Grand Slam, cinco veces en Wimbledon y dos en el US Open.

"Seguirá siendo un gran US Open. Un gran agradecimiento a la Federación Estadounidense de Tenis por la invitación (...) ¡Volveré!", concluyó.

Su hermana Serena, retirada también por una lesión en una pierna, ha ganado seis veces este Grand Slam desde su primera participación en 1998 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014). Tiene 23 trofeos de torneos ´majors´ en su vitrina.

