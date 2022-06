Veredicto a favor de Depp, ¿punto de inflexión en su carrera?

Luego de que un jurado en Estados Unidos diera la razón al actor Johnny Depp en la batalla legal contra su exesposa Amber Heard, ¿puede redirigir la estrella de "Piratas del Caribe" su carrera que iba en caída libre?

"El jurado me devolvió la vida", dijo Depp tras conocer el miércoles el veredicto por el que Heard deberá pagar más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios, en contraste con los 2 millones que tendrá que abonar él a su exesposa por el mismo concepto.

Durante el juicio, los testimonios de los agentes, contables y abogados de Hollywood fueron fundamentales al ser llamados a dar su versión sobre si Depp y Heard habían sido responsables de descarrilar sus carreras mutuamente.

Los miembros del jurado escucharon del lado de Depp que había perdido 22,5 millones de dólares por una sexta película de la saga "Piratas del Caribe" debido al artículo de Heard en el que se consideraba víctima de abuso.

Pero el equipo legal de Heard introdujo testigos que dijeron que la estrella de su exmarido ya estaba perdiendo su brillo debido a un "comportamiento poco profesional" que incluía el abuso de alcohol y de drogas.

"El daño está hecho, y a partir de esto podría empezar un proceso hacia algún tipo de normalidad", dijo un productor de Hollywood que ha trabajado antes con Depp, pero que pidió el anonimato.

"No creo que el vaya a tener una gran, gran trabajo", añadió.

"Si está arrojando botellas y tomando drogas, y llega tarde, no van a lidiar con el montón de dinero que cuesta la demora con alguien que ya no es una estrella".

Los mayores estudios de Hollywood pueden tener dificultades para asegurar producciones de millones de dólares teniendo a Depp en su reparto, agregó el productor.

"Es demasiado riesgoso poner a alguien como él en una franquicia multimillonaria ahora".

De forma similar, aunque los jurados y las redes sociales se inclinaron hacia Depp durante el juicio, eso no es una garantía de que su atractivo en taquilla vuelva, en especial entre las mujeres.

"Las cosas que dijo son viles", agregó el productor, apuntando a los mensajes de texto presentados en el juicio, en los que Depp calificó a Heard de "vaca idiota" o de "cadáver descompuesto".

Por supuesto, sin ser directamente comparables, otros titanes de Hollywood, desde Marlon Brando hasta Mel Gibson, han disfrutado de un éxito multitudinario en taquilla después de enormes controversias.

"Creo que hay estudios que querrán trabajar con él", dijo Karen North, profesora especializada en manejo de reputación de la Universidad del Sur de California.

A pesar de la serie de fracasos recientes "él ha sido casi siempre bueno para la taquilla", explicó North, señalando que Depp está "ahora tanto en los ojos del público como nunca lo ha estado".

Mientras los relatos escabrosos sobre el alcohol y las fiestas con drogas podrían ser problemáticos para alguien con una imagen más limpia, Depp "nunca ha dicho que fuera alguien de buenas maneras y que hace el bien".

"Cuando alguien es un poco un chico rudo... cuando lo acusan de hacer algo que implica ser inestable, la gente dice 'bien, no me sorprende, eso no cambia lo que pienso sobre esa persona'".

"Creo que Johnny Depp va a regresar, tiene sentido", dijo North. "Esto es, asumiendo que eso es lo que quiere".

Depp pasó algunos días antes del veredicto tocando en conciertos de rock en Inglaterra junto al guitarrista Jeff Beck, demostrando que tiene potencial interés en otras áreas aparte de la pantalla grande.

Y si volviera al cine, no necesariamente debe ser en el brillante Hollywood.

"Podría convertirse en un niño mimado del cine independiente donde los rodajes duran entre seis y ocho semanas y la paga es de unos 250.000 dólares con un 25% de los derechos del filme o algo cercano", dijo el productor que trabajó con Depp.

"Y puede ser nominado por algún pequeño papel donde las apuestas no son tan altas y los presupuestos son de un par de millones de dólares, y sorprender a la gente con una actuación de locura".

¿Y qué más?

"Trabajará en Europa. Quiero decir, a ellos no les importan esta clase de cosas", afirmó el productor.

"Hará películas francesas. Películas alemanas"

amz/jh/cjc/dga