Verstappen (Red Bull) gana la carrera esprint y saldrá en cabeza el domingo en Imola

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en la carrera esprint clasificatoria este sábado y saldrá en cabeza del Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1 este domingo, sobre el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola en Italia.

El vigente campeón del mundo en la categoría confirma así su primer puesto logrado la víspera en la sesión de clasificación, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de pilotos, que le acompañará en primera línea en la salida del Gran Premio.

Verstappen, que partía desde la 'pole' pero que fue adelantado por Leclerc nada más iniciarse la carrera, le devolvió el adelantamiento el monegasco en la vuelta 20, la penúltima de esta carrera esprint definitoria de la parrilla de salida para el Gran Premio del domingo.

"La degradación de los neumáticos (de Leclerc) fue en aumento y pude reducir la diferencia con él y adelantarle", explicó el piloto de Red Bull.

"He intentado empujar desde el principio para lograr un poco de margen y que Max no estuviese en zona DRS (el mecanismo que permite a los monoplazas aumentar su velocidad punta) porque sabía que seríe vulnerable", admitió por su parte Leclerc, quien no obstante se mostró convencido que "estaremos en la lucha por la victoria" el domingo.

En la segunda línea estarán el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), que acabaron 3º y 4º respectivamente.

Los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Daniel Ricciardo se lanzarán desde la tercera línea, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y del danés Kevin Magnussen (Haas).

El español Fernando Alonso (Alpine) y el alemán Mick Schumacher (Haas) completaron el Top 10.

Tras la jornada lluviosa del viernes, los pilotos se encontraron este sábado con una pista seca para la disputa de la primera de las tres carreras esprint previstas esta temporada.

Esta fórmula para decidir el orden de salida de la carrera del domingo fue introducida el año pasado para dar más emoción y espectáculo a la disciplina y los promotores de la Fórmula 1 decidieron seguir con ella en tres fines de semana esta temporada.

La carrera tuvo que ser neutralizada ya en el primer giro después de un accidente entre el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

En las 21 vueltas al circuito de Imola (poco más de 100 km), además de la parrilla del domingo se distribuyeron algunos puntos para el campeonato: 8 para el primero hasta 1 para el octavo clasificado.

De esta manera, Verstappen avanza a la 5ª posición en la clasificación de pilotos con 33 puntos, por delante del británico Lewis Hamilton (28), que se quedó muy lejos de los puntos (14º).

Leclerc por su parte, se afianza en el liderato con 78 puntos, seguido por su compañero Carlos Sainz Jr (38), George Russell (37) y Sergio Pérez (36).

La carrera esprint volvió a dejar en evidencia que Mercedes sigue esta temporada lejos del equipo que dominó la Fórmula 1 en la última década.

El viernes, sus dos pilotos fueron incapaces de clasificarse para la Q3, en la que se decidían los diez primeros puestos de la parrilla, algo que no sucedía desde 2012.

Russell firmó el 11º mejor tiempo y Hamilton fue 13º. Este sábado, el primero conservó su puesto y el segundo perdió otras tres posiciones.

