Vingegaard agradece la ayuda de Van Aert, "el mejor corredor del mundo"

Jonas Vingegaard agradeció la ayuda recibida por "el mejor corredor del mundo", su compañero belga Wout van Aert, para poder ganar este jueves la 18ª etapa del Tour de Francia, en Hautacam, y dar un paso de gigante hacia el maillot amarillo en París.

Pregunta: ¿Qué ocurrió en el descenso de Spandelles y por qué esperó a Tadej Pogacar?

Respuesta: "Tuve la impresión de que él iba un poco rápido en la curva. Terminó en la gravilla. Intentó regresar al asfalto pero su bicicleta patinó. Es un incidente desafortunado. Un poco antes mi cadena saltó y, cuando traté de pedalear, mi rueda trasera patinó. Salí indemne. Felizmente logré regresar rápido junto a Tadej".

P: ¿Trató usted de atacar en el descenso?

R: "No lo necesitaba. Era mejor mantener un ritmo regular. En la última subida, me dijeron por el auricular que Tadej estaba a punto de romper. En ese momento Wout (van Aert) lo dio todo y dejó atrás a Tadej. Fue entonces cuando realmente confié en la victoria de etapa. En ese momento yo estaba también al límite. Pero cuando abrimos un hueco, después fue mucho mejor (...) Hoy, después del Col du Granon, es un nuevo ejemplo que demuestra la fuerza del equipo. El mejor corredor del mundo, Wout van Aert, me ayuda a ganar el Tour, él tiene sus propias ambiciones por el maillot verde, no son incompatibles con el maillot amarillo. Pero no es el único, todos los corredores del equipo estuvieron muy fuertes".

P: ¿Podría haber una rivalidad con Wout van Aert en el futuro?

R: "Habría que preguntar a Merijn Zeeman (director deportivo del equipo) sobre ello. Wout es uno de los mejores corredores del mundo en todos los terrenos pero no creo que haya un problema y que tenga ambiciones para la general. Si las tiene compartiremos el liderato. Yo lo compartí este año con Primoz Roglic. La experiencia demuestra que es mejor tener dos líderes en el equipo".

