Vinicius abre el debate sobre el racismo en el fútbol español

Los insultos recibidos por Vinicius en los últimos encuentros han abierto el debate sobre si hay racismo en el fútbol español al punto que LaLiga va a crear una comisión para seguir lo que ocurre en torno al brasileño.

"Si pensamos que tenemos un problema, vamos a buscar una solución", reiteró este viernes el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al ser preguntado por Vinicius en Rabat, donde disputa el Mundial de Clubes.

Lo que empezó como un debate en torno a la forma de jugar y las celebraciones de Vinicius, que algunos rivales tildaron de provocadoras, ha ido escalando hasta convertir al brasileño en diana de los defensas y de la afición contrarios.

El carácter explosivo de Vinicius ha llevado a que muchos rivales vean ahí una debilidad para sacarle de los partidos.

"Igual me pasé también provocándole y creo que este fin de semana también se han pasado", reconoció esta semana el defensa del Athletic de Bilbao Dani García, en una entrevista con EUP! Durangaldeko Telebista.

Dani García se refería a un encuentro de la pasada temporada contra el Athletic y a lo ocurrido el pasado fin de semana frente al Mallorca.

En la derrota contra el equipo insular (1-0), Vinicius mantuvo un continuo rifirrafe con Pablo Maffeo, que en la previa del encuentro había afirmado que "a todo el mundo le pueden sobrar gestos y a Vinicius le sobran".

"Él también a veces hace gestos que no debería hacer, pero creo que se provoca demasiado tanto por él como por nuestra parte", dijo también Dani García, en referencia al carácter retador del brasileño.

"No entiendo las críticas a Vinicius. Quizás sea porque es mejor que los demás", le defendió, no obstante, el delantero del Chelsea Joao Félix, en una entrevista con el diario AS este viernes.

"Está en un muy buen momento y parece que toda la gente está en contra de él", añadió el jugador luso.

Los encontronazos en el campo, que han convertido a Vinicius en el jugador que más faltas recibe de Europa, según datos de la compañía de estadística Opta, se han extendido también a las gradas, donde los espectadores han llegado hasta los insultos racistas.

El Valladolid acaba de suspender a una decena de sus abonados por los insultos a Vinicius en el partido del 30 de diciembre, mientras en Madrid la policía sigue investigando el colgamiento de un puente de un muñeco representando a Vinicius el 27 de enero a pocas horas del derbi contra el Atlético en Copa del Rey.

"La Liga española no puede tener a un jugador que va a todos los campos y es insultado y son insultos muy graves. Tenemos que dar una solución", dijo el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el miércoles en la televisión La Sexta.

"Hemos creado una comisión. Estamos trabajando en todo los partidos donde va el Real Madrid, en las zonas más conflictivas donde puede haber indicios que se va a insultar con más vigilancia", añadió Tebas.

"Es un problema que tenemos que resolver", insistió el presidente de LaLiga, que lleva tiempo acudiendo a los tribunales para denunciar ese tipo de comportamientos.

"El problema de Vinicius es un problema general de la sociedad. Debe haber cero tolerancia contra el racismo", afirmó este viernes su compañero, Aurélien Tchouaméni, en Rabat.

"Es racismo y es algo que debemos erradicar al máximo. LaLiga también puede tomar medidas y espero que se pueda cambiar esta situación", añadió Tchouaméni, quien, no obstante, ve "bien" a su compañero.

"Sabemos que en el fútbol siempre hay momentos complicados, ya sea contra el adversario o el público, se viven momentos así, pero todo el equipo está con él", afirmó.

"Lo importante es que se centre en el fútbol y en todo lo que aporta al equipo dentro del campo", concluyó el centrocampista merengue.

