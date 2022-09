Vuelven los fantasmas a España antes del partido contra Portugal

La derrota el sábado frente a Suiza 2-1 en la Liga de Naciones ha vuelto a hacer resurgir los fantasmas en torno al juego de la Roja a dos meses del Mundial de Catar.

"No me genera ninguna duda", señaló el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras el encuentro tratando de lanzar un mensaje tranquilizador, tras la primera derrota de la Roja en once meses.

Víctima de dos jugadas a balón parado, España sólo reaccionó en la segunda parte del encuentro tras una primera parte muy gris, en la que no inquietó la portería defendida por Yann Sommer.

"Hemos tenido la primera parte más imprecisa de mi etapa como seleccionador", afirmó Luis Enrique tras la derrota, que trató de quitar hierro al encuentro del martes contra Portugal, en el que se jugará la clasificación a la 'final four' de la Liga de Naciones y su posible influencia de cara a la cita mundialista.

"Es evidente que es mejor llegar al Mundial con una racha positiva, pero estaremos preparados para lo que venga", afirmó 'Lucho' el sábado.

"60 días para espabilar", tituló este domingo el diario deportivo Marca, para el que la derrota ante Suiza deja "tocada" a la selección "por la imagen de equipo blando atrás (como nunca) y sin desborde ni capacidad de remate arriba".

"En dos acciones a balón parado, que van a ser acciones importantes en el Mundial, han llegado sus dos goles. Hay que mejorar en eso", reconocía tras el encuentro a la televisión pública española el defensa Pau Torres.

Pero la debilidad defensiva se contagió a la delantera donde España no se mostró lo suficientemente contundente.

"Es necesario intimidar más en la zona de delante", escribió este domingo el director del diario Mundo Deportivo, Santi Nolla, en su columna, advirtiendo que la Roja necesita "jugadores con capacidad goleadora".

El sábado ante Suiza, Luis Enrique acabó dando entrada al delantero del Betis Borja Iglesias, debutante con la Roja, en busca de la contundencia que faltó en la primera parte.

Pero, el 'Panda' mejor goleador español de LaLiga con seis tantos, sólo dos menos que Robert Lewandowski, que encabeza la tabla de goleadores del campeonato español, no pudo tampoco perforar la portería suiza.

Las entradas de Borja Iglesias, Yéremy Pino y Nico Williams activaron la delantera de la Roja hacia el final del encuentro, pero faltaron minutos para encontrar al menos el empate.

El martes frente a Portugal, Luis Enrique probablemente volverá a dar minutos a Álvaro Morata, un delantero al que siempre ha defendido y que el sábado no jugó contra los helvéticos.

España aún tiene tiempo para hacer ajustes, "pero esta derrota tan cerca del Mundial preocupa sobre todo porque al equipo, con las excepciones de Gavi y Jordi Alba, y al propio Luis Enrique se les vio sin el brío que les caracteriza", escribió este domingo el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño en su columna.

Ahora Portugal se perfila como una gran prueba para volver a ilusionar, borrar dudas y meterse en la 'final a cuatro' de la Liga de Naciones.

