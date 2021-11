WTA "sigue estando muy preocupada" por tenista china Peng Shuai (declaraciones a la AFP)

El presidente de la WTA, que gestiona el circuito femenino de tenis, afirmó que sigue "muy preocupado" por la libertad de la tenista china Peng Shuai para expresarse libremente, después de que acusara a un importante dirigente del país de haberla forzado a tener relaciones sexuales.

Según dijo una portavoz de la WTA a la AFP este sábado, Steve Simon "sigue estando muy preocupado sobre la libertad de Peng frente a cualquier censura y decidió no retomar contacto con ella vía correo electrónico mientras no esté seguro de que sus respuestas son personales y no las de sus censores".

"Steve Simon tomó contacto con Peng Shuai a través de diferentes canales de comunicación. Le ha enviado dos emails, pero estaba claro que sus respuestas estaban influenciadas por otras personas" explicó la portavoz.

Esta portavoz no quiso comentar en cambio una información de la BBC, basada en declaraciones de un "amigo" de la jugadora, según las cual ella habría enviado un email a Steve Simon, agradeciéndole su preocupación, pero pidiéndole que no intervenga y la deje "tranquila".

La deportista de 35 años, campeona de dobles en Roland-Garros en 2014, publicó a principios de noviembre en la red social china Weibo un largo mensaje sobre su relación con el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, de 75 años.

En este texto en forma de carta abierta, rápidamente censurada por el internet chino, Peng Shuai habla de sus sentimientos hacia el exdirigente, jubilado desde 2018 y le reprocha haberla forzado a una relación sexual hace tres años.

Después, desapareció totalmente de las redes sociales durante varios días. Numerosos tenistas de renombre mundial, desde Chris Evert a Novak Djokovic, y varios países occidentales pidieron a China que diera explicaciones sobre su paradero y estado de salud.

Finalmente, la tenista reapareció el pasado fin de semana en un torneo de tenis organizado en Pekín y en un restaurante, en imágenes difundidas por los medios oficiales chinos y habló con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) por videoconferencia.

