Yulimar Rojas y Thompson-Herah se coronan también en la Liga de Diamante

La venezolana Yulimar Rojas (triple salto) y la jamaicana Elaine Thompson-Herah (100 metros), dos de las reinas de la temporada del atletismo, se coronaron también en las finales de la Liga de Diamante, este jueves en Zúrich.

La ciudad suiza acogió entre el miércoles y el jueves las competiciones finales del prestigioso circuito de la 'Diamond League' y varios campeones olímpicos de Tokio-2020 confirmaron allí su gran momento.

Fue el caso de Yulimar Rojas, la gran figura del atletismo latinoamericano, que consiguió de nuevo una distancia espectacular, llegando a 15,48 metros, lo que constituye el cuarto mejor resultado de la historia.

La plusmarquista mundial (15,67 metros para llevarse el oro en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio) ostenta ahora cinco de los seis mejores triple saltos de la historia.

En la categoría masculina, el ganador en el triple salto fue el cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo, también oro olímpico en la capital nipona y que llegó a 17,70 metros.

En la velocidad, la jamaicana Elaine Thompson-Herah volvió a deslumbrar, ganando los 100 metros con 10 segundos y 65 centésimas, el décimo mejor crono de la historia.

En ausencia de su gran rival y compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce, la vigente doble campeona olímpica de la línea recta dominó a sus rivales y añade este éxito a su gran año 2021, en el que ganó el oro en los Juegos de Tokio con 10.61.

Thompson-Herah logró además correr en 10.54 en Eugene (Estados Unidos) el 21 de agosto, firmando así la segunda mejor actuación de la historia, y el 26 de agosto paró el crono en 10.64 en Lausana (Suiza).

Solamente el récord mundial de la estadounidense Florence Griffith Joyner (10.49 desde 1988) se le resiste todavía.

"Ha sido una temporada de locura, larga y agotadora. He estado muy consistente, con confianza en mí mismo, y no me he permitido ser negativa", declaró Thompson-Herah.

En categoría masculina, el subcampeón olímpico estadounidense Fred Kerley cumplió los pronósticos y ganó en los 100 metros con 9.87 (-0,4 m/s de viento). No participaba el campeón olímpico, el italiano Lamont Marcell Jacobs.

El canadiense André De Grasse fue segundo (9.89) en Zúrich y el estadounidense Ronnie Baker tercero (9.91). El también estadounidense Trayvon Bromell fue apenas cuarto (9.96).

Por su parte, la namibia Christine Mboma, especialista de los 400 metros que se reconvirtió a los 200 metros por el reglamento que afecta a las atletas hiperandróginas, firmó el mejor crono de su carrera en la media vuelta de pista, con 21 segundos y 78 centésimas.

Mboma, 18 años, ostenta el récord de África desde la final de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, donde se colgó la plata con un crono de 21.81. Ahora mejora esa plusmarca continental.

En los 200 metros en categoría masculina la victoria fue para el estadounidense Kenny Bednarek (19.70), por delante del canadiense Andre De Grasse (19.72) y del estadounidense Fred Kerley (19.83).

En el salto con garrocha se dio otras de las actuaciones más destacadas, con la rusa Anzhelika Sidorova convirtiéndose en la cuarta mujer en superar los 5 metros al imponerse al pasar la barra de 5,01 metros.

En esa prueba, en categoría masculina, el campeón olímpico sueco Armand Duplantis confirmó una vez más que el dueño y señor de la disciplina, venciendo con 6,06 metros.

Falló luego en tres ocasiones ante la barra de 6,19 metros, con la pretendía batir su propio récord del mundo (6,18 metros, vigente desde febrero de 2020).

También unió el éxito en la final de la Liga de Diamante al oro olímpico el noruego Karsten Warholm en 400 metros vallas, como ya habían hecho el miércoles el estadounidense Ryan Crouser (lanzamiento de bala) y la rusa Mariya Lasitskene (salto alto).

Las finales de la Liga de Diamante en una misma reunión (dividida en dos días) terminaron con un 'show' final con una vuelta de honor de los vencedores y luego con un espectáculo-concierto con fuegos artificiales.

