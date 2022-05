Zapata da la sorpresa ante Isner y se mete en octavos de Roland Garros

El español Bernabé Zapata, N.131 de la ATP y procedente de la previa, será una de las sorpresas de la segunda semana en Roland Garros después de haber vencido este viernes al estadounidense John Isner (N. 26) por 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-3 y clasificarse para los octavos de final del torneo parisino.

Zapata, de 25 años y que en su única participación en Roland Garros, el año pasado, no había pasado de primera ronda, se enfrentará al alemán Alexander Zverev (N.3).

El español jugó un partido muy serio, superando a su rival en todo momento, y solo le tembló el pulso en el desenlace del cuarto set, cuando tenía la victoria en la mano, pero desaprovechó cinco bolas de partido (dos de ellas con su servicio) y acabó perdiendo el 'tie break' para evitar el quinto set.

Lejos de venirse abajo, Zapata le rompió el servicio a Isner en el juego inicial del set decisivo y evitó el quiebre en las dos ocasiones en las que pudo hacerlo el estadounidense (juegos dos y cuatro).

Y cuando le llegó la sexta ocasión para cerrar el partido, tras tres horas y media de batalla, Zapata ya no falló.

"La sensación ha sido malísima cuando he perdido el cuarto set. He pensado que había estado muy cerca de ganar y me ha costado recuperarme. Pero he ido al baño a refrescarme y a reflexionar sobre lo que había hecho bien ante John para seguir jugando de la misma manera", explicó Zapata.

Ante un pegador como Isner (conectó 67 golpes ganadores por 40 el español), Zapata supo ser paciente para provocar el error del norteamericano (77 por 24).

"Estoy muy emocionado. Es un sueño estar en octavos aquí, en mi torneo favorito, y solo pienso en seguir trabajando y mejorar en este deporte que es muy duro", añadió el español.

