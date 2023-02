Zelenski insta a los aliados a "acelerar" la ayuda a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este viernes a los aliados "acelerar" el apoyo a Ucrania, invadida por las tropas rusas desde hace casi un año, en un discurso por video ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Necesitamos acelerar. Velocidad para concluir nuestros acuerdos, velocidad de entregas para reforzar nuestra lucha, velocidad de decisiones para limitar el potencial ruso. No hay alternativa a la velocidad, porque de ella depende la vida", afirmó.

En su mensaje a los líderes mundiales reunidos en la cita en Alemania, Zelenski estimó además que "no hay alternativa a la victoria ucraniana".

"No hay alternativa a la victoria ucraniana... No hay alternativa a Ucrania en la UE (Unión Europea). No hay alternativa a Ucrania en la OTAN", subrayó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, "intenta ganar tiempo para su agresión", "apostar por el cansancio de las partes", añadió Zelenski.

"Está claro que Ucrania no será su última etapa. Va a continuar (su ofensiva, ndlr) hacia otros Estados del antiguo bloque soviético", afirmó.

