A Alajuelense se le complica ganar en Morera Soto y ya algunos hablan de maldición

Alajuelense tiene algo en el estadio Alejandro Morera Soto donde le cuesta ganar y no es normal que suceda en un equipo grande.

La Liga ha jugado seis partidos de campeonato en casa y uno del torneo de Liga de Campeones y el saldo no es tan alentador, apenas un 58 por ciento.

Alajuelense tuvo un segundo tiempo bueno contra San Carlos pero apenas le alcanzó para empatar. (Albert Marín)

Alajuelense derrotó a Sporting 1 a 0, luego empató sin goles contra Liberia, cayó 1 a 0 contra Cartaginés, derrotó a Puntarenas 3 a 2, le ganó a Pérez Zeledón 3 a 2, perdió con el Herediano 1 a 0. Luego derrotó a Santos 4 a 0, la única victoria tranquila, antes de ceder un empate ante San Carlos, 1 a 1 ya con el técnico Alexandre Guimaraes.

De los cuatro triunfos que consiguió, contra Sporting y sobre todo contra Puntarenas fueron más sufridos de la cuenta y el empate contra San Carlos se dio en los últimos minutos del partido.

Es decir, es una cancha que se le complica demasiado para ser el estadio sede de un equipo grande como Alajuelense.

En contraste, el rendimiento de Alajuelense fuera del Morera Soto es mejor, pero se debe tomar en cuenta que siempre es más difícil sacar resultados en condición de visitante. La Liga tiene un 61 por ciento de rendimiento como visitante.

Alajuelense en cambio goleó en Liberia 4 a 0. (Jose Cordero)

Javier Delgado, uno de los jugadores emblemáticos del cuadro manudo explicó que la presión es muy grande en el Morera Soto y eso pasa factura.

“Lo que se me ocurre desde afuera es que la presión que tiene el equipo, la de sacar los resultados, de buscar el primer lugar es más directa en el estadio propio y es indistinto el técnico que sea”; consideró.

“Vea que cuando Alajuelense juega de visitante hay afición rojinegra, pero no en la misma cantidad de gente que llega al Morera Soto, eso los está afectando”, opinó.

Mientras tanto, el exjugador Pablo Gabas, cree que en estos dos partidos que ha dirigido Guima, contra New England y contra San Carlos, ambos empates a uno, le ha tocado dos rivales muy complicados.

“Han sido rivales muy duros, la idea de Guima es que el equipo se haga más fuerte en casa, contra San Carlos apostó por dos delanteros, cosa que no se daba con Andrés Carevic, pero creo que le está costando mucho por la falta de definición”, agregó.

El periodista Johnny “Loko” González tiene una explicación más sensacionalista pero que más de un liguista la compra.

Alajuenese, de local en el torneo internacional, empató a un gol con New England Revolution. (JOHN DURAN)

“La maldición del Morera, yo hace rato vengo diciendo que en Alajuela hace falta un sociólogo, un sicólogo, un brujo, algo, el equipo está embotado y no es capaz de ganar con la gradería llena. El último torneo que ganó fue en el covid, sin gente”, expresó.

Soluciones

Para los especialistas, la solución está en manos de la misma gente de Alajuela, pero saben que no es algo sencillo.

Delgado cree que con una racha ganadora el equipo tomará confianza, pero sin duda, mientras no llegue el título, la presión seguirá existiendo.

“El problema de ganar en el torneo, pero no en las finales. Pasó mucho con Carevic que se ganaba, se hacían buenos torneos pero en instancias finales se perdía. Ahora hay otro entrenador que quiere cambiar pero la presión acaba con el título”, manifestó convencido el excapitán alajuelense.

Alexandre Guimaraes tiene que cambiar la mentalidad en el Morera Soto. (Albert Marín)

Gabas también cree que un título ayudará a encontrar esa solución definitiva pero cree que el entorno, la presión, no debe ser un factor determinante.

LEA MÁS: Alajuelense se atraganta contra San Carlos y cede un empate en juego con emocionante final

“Eso depende del jugador, si un jugador no encara, no remata, no se atreve por miedo a un silbido, a un abucheo, al murmullo del estadio entonces no es un jugador para Alajuelense. El jugador debe intentar, tiene que buscar el gol de cabeza, rematando, como sea, pero animarse sin dejarse intimidar por la presión o el entorno”.

En cambio, para el Loko, la solución también es del equipo pero más institucional.

“Para que se quite eso, no hay de otra, Alajuela debe cambiar de estadio mientras pasa eso, llevar los partidos al estadio Nacional por ejemplo, donde no va a sentir esa presión”.

Aunque las opiniones difieren sobre la raíz del problema en el Alejandro Morera Soto, queda claro que Alajuelense enfrenta un desafío importante en su casa. Mientras algunos apuntan a la presión y otros a cuestiones tácticas, la búsqueda de soluciones continúa. ¿Podrá el equipo superar esta etapa y encontrar el camino hacia la victoria? El tiempo y el trabajo en equipo dirán la última palabra.