A Alexander Vargas, técnico del Herediano, le sucedió algo inaudito en el juego ante Cartaginés

Alexander Vargas, técnico del Herediano, acabó el partido de este domingo ante el Cartaginés de una forma muy dolorosa y con algo de preocupación.

Alexander Vargas salió lesionado de la rodilla derecha. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Vargas salió lesionado, luego de una desafortunada acción con su pupilo, José Rodríguez Chiroldes, en el juego de este sábado que finalizó con empate a un gol.

El volante se llevó en banda al entrenador en los minutos finales del partido y lo lesionó. Vargas cayó al césped y cuando se incorporó estaba visiblemente afectado, renqueaba y sus gestos reflejaban dolor.

En la conferencia de prensa, al entrenador del Team le consultaron por la acción y cómo se encontraba de salud.

“Fue un golpe en la rodilla, me está doliendo, hacía tiempo que no sentía un dolor tan fuerte en la rodilla. Vamos a ver qué me dice el doctor”, comentó el estratega florense.

Otro dolor que tiene Vargas es el momento complicado que atraviesa el equipo, con un punto de los últimos seis en disputa y donde el cuadro no se ha visto bien.

Alexander Vargas saludó a su rival de turno, Andrés Carevic, antes del juego. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Tanto así que el equipo, si bien es primer lugar, este domingo Puntarenas puede pasarlo, con solo que empate su partido ante Liberia y, además, Alajuelense lo puede alcanzar en puntos, si derrota al Santos.

“El equipo de Herediano está hecho para ganar, es ganar o ganar, hay desazón, no estamos contentos con el empate, más en casa. Este equipo tiene que ganar porque así es la idiosincrasia, lo tenemos claro”, manifestó.