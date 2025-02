A Allan Alemán no le importó perder a un amigo y le respondió con todo al hijo de Wálter Centeno

Allan Alemán se le fue con todo al hijo de Wálter Centeno, por criticar a su hijo, el delantero Fabricio Alemán. Instagram Allan Alemán.

Allan Alemán no se quedó callado y le respondió con todo a Wálter Centeno Salas, el hijo del exjugador “Paté” Centeno.

El martes por la noche, en La Platea, el exdelantero, fiel a su estilo le envió un recadito al muchacho, que es muy activo en sus redes sociales y dice lo que le gusta y no, de su amado Saprissa.

Pero para Alemán, las opciones del “Junior”, como le llaman a Centeno no tienen la más mínima importancia y le bajó el piso a sus opiniones.

“¿Qué opina de las declaraciones de Patecito?, le preguntó Gaby Jiménez.

Allan Alemán le respondió al hijo de "Paté" Centeno

“¿Qué dijo? Dígame para yo defenderme porque no lo veo. Pero yo digo, Paté, Patecín o Mantequilla. Yo escucho críticas de periodistas, o de futbolistas, pero de personas que intentaron ser futbolistas y fracasaron y que no tienen una carrera de periodismo y lo sientan por el nombre del padre, yo no me voy a referir al tema. No vale la pena”, comentó.

Gaby siguió con el tema y le dijo que Wálter había opinado de Fabricio Alemán y aseguró que ya había tenido el tiempo suficiente para haber demostrado en Saprissa lo que le puede aportar al equipo.

“Yo no lo vi, o sea, sinceramente, pero voy a ver si ahora lo veo un ratito. ¿Ese es el hijo de Paté que lo sacaron del estadio de Saprissa por una bronca y no sé qué. Está vetado”, aseguró el exdelantero.

No es la primera vez que Alemán se exalta cuando su hijo recibe una crítica, incluso, se he peleado fuerte con sus compañeros de La Platea por el mismo tema.