A chiquita aficionada al Puntarenas FC se le cumplió deseo e irá al estadio (video)

Eva Chaves es una pequeña aficionada al Puntarenas FC y está lista para ir al Lito Pérez a ver el juego del sábado. Cortesía.

Con tan solo 5 añitos, Eva Chaves Castro es la aficionada más fiebre del Puntarenas FC y así lo demostró a mitad de semana, cuando lloró desconsoladamente porque no iba a poder ver al equipo de sus amores en el juego de ida de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, gracias a un video que le grabó su papá, Jorge Chaves y que se hizo viral, la pequeña logrará estar en el Lito Pérez este sábado, cuando el Puerto se enfrente a Carmelita, a las 7 p.m.

“Se juntaron todas las emociones para Eva, tiene su entrada y también será parte de la salida del equipo a la cancha”. — Kimberly Castro, mamá de Eva.

El miércoles anterior, don Jorge llegó bien temprano al restaurante El Acuario a comprar las entradas para él, su esposa, Kimberly, y la chiquita, pero es tal la algarabía de los chuchequeros que se quedó sin boletos.

Eva, al darse cuenta de que no podría ir a la Olla Mágica, estalló en llanto y su papá capturó el triste momento en un video.

“Quiero ir al estadio”

Luego de pulsear sin éxito comprar las entradas, Jorge se fue para su casa. Camino a su casa, en Chacarita, grabó a Eva llorando y diciendo que no es justo quedarse sin entradas para ver a su querido Puntarenas FC en acción.

La reacción de la pequeñita hizo que su papá compartiera el video en WhatsApp y en dos manazos se hizo viral, pues para algunas personas era increíble verla tan triste por no poder ir al estuche.

“Mi hija se ha convertido en una aficionada de corazón del Puntarenas. Yo también soy una fiebre del fútbol y desde pequeñita la llevaba al estadio y hasta la fecha ella solo viste la camisa naranja casi todos los días, le tengo que lavar la camisa en la noche porque al día siguiente la pide para ponérsela” comentó la orgullosa mamá, Kimberly Castro.

El video tuvo tanto alcance que le llegó a los jugadores.

“A los jugadores les llegó el video y ahora todos tienen que ver con Eva. Es que ella brinca, grita y llama la atención por como también se mete en el partido y espera con ansias cada juego”, contó la mamá.

La pequeña es feliz en el estadio. Cortesía.

Al delantero del PFC Daniel “Bebé” Quirós, le conmovió ver llorando a Eva, conversó con sus papás y les regaló entradas para darle una alegría a la pequeñita.

“Yo vi ese video y me llenó de tanta nostalgia que no dudé en presentarlo a los compañeros y logramos contactar a los papás para decirles que se les iba a otorgar las entradas para que la niña se sintiera feliz, ya que ver a una aficionada tan joven no es muy común” comentó Quirós.

Además, para hacer redondo el sueño, Eva acompañará a Daniel cuando los jugadores salgan de la cancha.

“Se juntaron todas las emociones para Eva, tuvo un día triste y ahora no se cambia por nadie, tiene su entrada y también será parte de la salida del equipo a la cancha, gesto que le agradezco a los jugadores, sé que ella tendrá un día superfeliz ese sábado”, comentó Kimberly.

El Lito Pérez estará a reventar, ya que se vendieron las 3.400 entradas que la dirigencia porteña sacó a la venta.