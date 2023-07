A Christian Bolaños el tiempo le dio la razón con filazo que le tiró a la Fedefútbol

Bolaños (der.) fue paciente y dejó que el tiempo fluyera, al final tuvo razón. (MAYELA LOPEZ)

Aunque Christian Bolaños no tuvo minutos en la Supercopa que coronó al Deportivo Saprissa campeón, después de la celebración de los morados habló con los medios y volvió a tirar otro filazo contra la Federación Costarricense de Fútbol, para ratificar que el tiempo le dio la razón.

Esto se debe a que en octubre del 2021, Bola se mandó con todo contra la Fedefútbol, al comentar que la estaban manejando como a una pulpería. Casi dos años después, a Bola le preguntaron si el tiempo le había dado la razón y él respondió.

“Bueno, en su momento lo dije porque lo sentía de esa manera, creo que uno no debería de matarle la ilusión al jugador de fútbol de estar en sus equipos, hacer un buen torneo y esperar en el televisor con su familia y sus amigos por la convocatoria. Creo que eso no es justo, me refería a eso y al final creo que el tiempo me dio un poco de razón”, comentó el jugador.

Según el jugador saprissista, para que las cosas cambien en Proyecto Gol, todos deben poner su granito de arena y no solo tirar más leña al fuego.

“Hay un montón de cosas en las que todos deberíamos de ayudar, colaborar, no es solo criticar, tampoco es matar en este caso al profesor Luis Fernando Suárez, porque si hubiese estado otro también hubiera tenido el mismo problema.

“Yo creo que él lo conoce, es una persona muy capaz, muy inteligente y le tocó asumirlo a él. Tal vez tuvo algunas cosas en las que tuvo que tener un poquito más de tacto, ser más directo, ser más sincero, respetar el nivel que cada jugador había mostrado a nivel nacional y también hay que respetar al de afuera”, detalló Bolaños.

Después de todo, el tiempo le dio la razón a Bola y una muestra de eso han sido los últimos episodios del comité ejecutivo para definir el futuro de Luis Fernando Suárez.