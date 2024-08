A Claudio Vivas le tocó defender a su cuñado debido a una decisión que tomó

Claudio Vivas trajo a Cristian Vella a la Federación Costarricense de Fútbol y fueron presentados el mismo día.

Claudio Vivas presentó este miércoles la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los juegos ante Guadalupe y Guatemala por la Liga de Naciones de Concacaf, pero también fue tema de conversación su cuñado, Cristian Vella, quien será uno de sus asistentes técnicos.

A raíz de lo anterior, Vivas debió justificar la escogencia de Vella durante la conferencia de prensa.

Vivas aclaró que pese a su relación familiar, eso quedará a un lado frente a su labor profesional, por lo que no ve problema que Cristian aporte al grupo con su experiencia.

“Cristian trabaja conmigo desde hace siete años y fue jugador profesional durante 20 años. Empezamos un ciclo en Independiente, que fue muy breve por diversos motivos. Después fuimos a Boca Juniors, él fue director técnico de la séptima división de Boca, donde han pasado diversos jugadores del cual hoy la prensa habla a nivel internacional, como Cristian Medina y Equi Fernández, tantos jugadores de Boca que han pasado por su trabajo.

LEA MÁS: Claudio Vivas hizo la convocatoria para los juegos de Costa Rica contra Guadalupe y Guatemala

“Es una persona que está preparada, sí existe un vínculo personal, pero a la hora de trabajar no se mezcla y objetivamente es una persona que obviamente está visto por la no clasificación a la Copa del Mundo sub-20, pero la responsabilidad no fue absoluta de él.

“La realidad es que es importante que nos pueda acompañar y ayudar. Hace un año y ocho meses está en el país, tiene conocimiento de jugadores, es un momento en que el tiempo vale oro y requerimos de su presencia. Estará dentro del staff y participará en el día a día de la selección”, comentó.

La Teja durante el premundial sub-20 en México reveló que Vivas y Vella tienen una relación familiar, esto generó molestia entre los aficionados y el tema fue tendencia en las redes sociales.

El resto del cuerpo técnico para estos compromisos estará conformado por Paulo César Wanchope como asistente técnico; Diego Ferella en la preparación física; Carlos Di Pascua como scouting, data y análisis, y Mathias Stampone como preparador de porteros.