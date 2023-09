A Cristian Sandoval le llovió el bullying en La Platea por beso con Gustavo López

A Cristian Sandoval le llovió el bullying este lunes con sus compañeros.

Al periodista Cristian Sandoval no lo dejaron ni sentarse para arrancar el programa La Platea en TD Más cuando sus compañeros de programa, le llovieron con el bullying por una escena en particular.

Víctor Núñez, Carlos Castro, Allan Alemán y David Diach no tardaron en molestar al conductor del programa; especialmente, el Mambo quien ni siquiera lo dejó que arranca con el editorial del espacio.

Era tanto el chingue, que Sandoval más bien se las devolvió preguntándoles si era que más bien Núñez estaba celoso que Tavo a él si le da esas muestras de afecto.

“Lo que estás es celoso Mambo, ¿eso es todo entonces?”, “No, no, lo que pasa es que acá la bronca es Everardo, ¿Qué irá a decir, ese si debe estar celoso que le quiere quitar a Tavo. Me prometió la luna en Uvita, pero sé fue con otro mae”, le respondía.

Por lo menos cinco se la montaron brava; incluso, Castro y Alemán se metieron en el chingue, pero al exmorado rapidito sus compañeros le tiraron el filazito al decirle que él también tenía un admirador, por lo que fue su famosa y recordada amistad con el empresario italiano Mateo Quintavalle.

“A mí sí es cierto que en esas no me van a molestar, yo soy muy tranquilo en ese tipo de cosas, relax, porque el que está seguro, no tiene porque molestarle”, dijo Sandoval. “Yo pienso lo mismo”, reafirmó Alemán, y Núñez cerró diciendo con una frase que mató todo “Como usted no va a pensar lo mismo si estaba metido en la misma bronca”.

Al final los muchachos ya terminaron diciendo que fuera de chingue que no hay nada de malo que uno sea cariñoso con sus amigos y que eso debería ser normal , “pero tampoco es que lo voy a ayudar”, seguía el Mambo.