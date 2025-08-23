A Douglas Sequeira le pasó lo mismo que a Vladimir Quesada

Douglas Sequeira vuelve al Inter San Carlos, club de la Liga de Ascenso, solo unos meses después. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

A Douglas Sequeira le pasó algo parecido que Vladimir Quesada pues volverá al último equipo que dirigió en la Liga de Ascenso.

Este sábado por la tarde, el Inter San Carlos confirmó que el entrenador Alexander Vargas no seguirá en el club, luego de la derrota del cuadro norteño ante Sarchí.

Sequeira fue destituido del equipo norteño a finales de mayo, luego de no llegar a la final del torneo de Clausura y días después presentaron a Vargas, quien había dirigido al Herediano.

“Inter San Carlos comunica la finalización de los contratos de los siguientes miembros del cuerpo técnico: Alexander Vargas (entrenador), Jesús Morales (asistente técnico), Rodrigo Abello (preparador físico).

“Esta decisión fue tomada el día de hoy por la administración del club. Douglas Sequeira regresa como timonel de los Tafas”, destacó el equipo.

El equipo tiene apenas un punto y está entre los últimos lugares del grupo A, que comparte con Upala FC; Cofutpa, Jicaral, Quepos Cambute, Santa Cruz FPA, Sarchí y el Municipal Grecia.

De regreso

A finales de julio, Douglas, de 48 años hizo maletas y jaló para Nicaragua, para ser asistente técnico del Managua FC, club que se coronó campeón de la liga nicaragüense el torneo pasado.

Esta era la segunda experiencia del exdefensor en el extranjero, pues anteriormente dirigió al Deportivo Mixco de Guatemala, equipo en el que estuvo entre octubre del 2022 y marzo del 2023.