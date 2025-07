A Erick Lonis ya se le hicieron dos problemas por llegar al Saprissa y nos contó cuáles son

El llegar al Comité Deportivo del Saprissa le ha generado un par de problemas a Erick Lonis. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Erick Lonis llegó hace un par de semanas al Comité Deportivo del Saprissa y confesó que ya tiene dos problemones desde que se vinculó al equipo morado.

Lonis es administrador de empresas y desde hace años es el dueño de una finca ganadera, en Alajuela, a la que le dedica alma, vida y corazón, pero ahora, con su trabajo en el equipo tibaseño, debe hacer de tripas chorizo para cumplir en la finca y con todo lo que le está demandando su cargo en el cuadro morado.

Erick conversó con La Teja y contó que su hija Isabella es una de las que más le reclama por estar largas jornadas en la Cueva y por eso, la próxima semana hará una pausa en su agenda, para llevársela de paseo.

“Afortunadamente tengo un buen equipo de trabajo y estamos terminando un establo nuevo y estamos en medio de una producción de embriones, que es una cosa que requiere tiempo y cuidado y no me ha alcanzado el tiempo, la verdad.

“Y no es una queja, no es que me estoy jactando, simplemente es la verdad, digamos, yo empiezo a las 5:30 de la mañana y vuelvo a estar disponible como hasta el mediodía, almuerzo y después me vengo para acá (estadio Ricardo Saprissa) y me dedico a llamadas. Pero el esfuerzo lo vale, estoy contento”, afirmó.

El triatlón es una de las pasiones del exportero del Saprissa. Archivo. (GIL.BROOKS.JOSEPH)

Reclamos

Lonis reconoce que su niña le reclama por la gran cantidad de tiempo que pasa en Tibás.

“Con mi hija ha sido un problema, pero ella es saprissista, lo entiende. Ya le dije: ‘mi amor, ahora vamos a tener que ir a más partidos de Saprissa’ y ahí se terminan los problemas”, contó entre risas.

-¿Y cuál es el principal reclamo que le hace la chiquita?

“Me dice: ‘Papi, no me ve‘ y a veces me dice que paso más tiempo en San José. Ahora está de vacaciones y tenemos un viaje planeado, lo que llaman un viaje padre e hija, entonces ahí hay cosas que no se negocian y el viaje lo haremos la próxima semana”, relató.

Otro de los temas que han sido complicados para Lonis es el ejercicio. El excapitán morado practica atletismo y ha participado en varios eventos de triatlón, dentro y fuera del país.

“Subí de peso y ese es otro problema, ha sido un reto enorme, pero vale la pena. Le estamos poniendo todo el ímpetu, todas las ganas, pero también nos estamos asesorando de gente capaz y estamos haciendo todo para que las cosas salgan bien”, expresó.

A Lonis le encanta la vida en el campo, pero ahora dice que se parte en dos para salir con todo. Instagram Erick Lonis.

Seis meses

Lonis contó que sigue trabajando en afinar la estructura deportiva de los morados y apoyar al cuerpo técnico con el tema de fichajes y cambios en las ligas menores del club.

El exportero y también administrador de empresas cree que tener todo como se necesita en el club le llevará todo el semestre y en diciembre, los morados podrían comerse el tamalito, para terminar de conformar la estructura deportiva del Monstruo.

“Yo sé que una vez que la estructura deportiva empiece a caminar, va a requerir cada vez menos tiempo y no ha sido fácil, porque debemos buscar la gente ideal para los puestos que necesitamos. Hay que entrevistar a las personas, ver una gran cantidad de factores que se requieren para que sea duradera.

“Esto es algo que he implementado, por ejemplo, en mi finca, donde la gente que trabaja conmigo tiene años de estar conmigo, pero no es porque tuve suerte, es porque tuvimos muchísimo cuidado en la contratación y en la gestión del personal de la gente”, añadió.

Otro de los temas a los que Erick no le ha despegado el ojo es la planilla. Según contó, están viendo los casos de los jugadores cuyos contratos vencen en diciembre o a mediados del próximo año.

“Estamos viendo cada caso para renegociarlos, otros para consultar con Paulo (Wanchope, técnico) si los va a necesitar dentro de 6 meses o dentro de 12 y empezar a buscar, ya sea los reemplazos que vengan de divisiones menores o posibles contrataciones internacionales”, añadió.