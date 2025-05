A esposa del Cocha Alfaro le dijeron de todo por ir al gimnasio, ella no se quedó callada y hasta “quemó” el contenido

Karol Uzaga, esposa del exjugador del Saprissa José Francisco Alfaro le respondió a un seguidor en redes sociales. Instagram Karol Uzaga. (Instagram)

La modelo Karol Uzaga no se le quedó callada a un hombre que le escribió en redes sociales para atacarla por su físico.

La esposa del exjugador del Saprissa José Francisco Alfaro luce radiante a sus 44 años, gracias a sus buenos hábitos y su amor al gimnasio, algo que para una persona no es muy agradable y por eso, le escribió en sus redes para criticarla.

Uzaga mostró una captura de pantalla de los mensajes.

LEA MÁS: Esposa de exjugador desempolvó un recuerdo junto a leyendas del Deportivo Saprissa

“De tanto gym las mujeres parecen trans”; le escribió este hombre, a lo que ella le respondió: “Y de tanta falta de gym los hombres parecen globos”.

Pero este señor no se quedó quieto y siguió: “Yo no voy al gym y no parezco globo, trabajo 16 horas al día y no puedo ir y tampoco paso publicando pendejadas”, a lo que ella tampoco se quedó callada.

LEA MÁS: Karol Uzaga está de manteles largos y así la felicitó su esposo, el exjugador del Saprissa

“Pues yo soy una persona saludable, a lo mejor así me siento y así me veo. También trabajo, soy madre, y amo ir al gimnasio, sin colesterol ni triglicéridos, no sé si lo entenderías”.

Uzaga finalizó dándole contexto a sus seguidores.

“Normalmente no reacciono a estos comentarios y la verdad el 99.9 por ciento son mensajes positivos.

“Pero en serio hay gente tan retrógrada que piensa esto y lo peor, una persona que físicamente se ve cero saludable. Y sí, fue un hombre el que me lo envió”.

LEA MÁS: Así estuvo la boda de Austin Berry y Cristina Alfaro, ojo los famositicos que fueron invitados