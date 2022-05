A Gerarld Drummond no le reconocen triunfo en España debido a un error en la competencia

Un error en la colocación de las vallas en la prueba de los 400 metros en el Meeting Iberoamericano en Huelva, España, dejó al atleta costarricense Gerarld Drummond sin su tercera mejor marca deportiva.

Ese registro fue de 49 segundos con 43 centésimas y lo realizó el miércoles en esa ciudad española, pero esto no afecta el récord que estableció el domingo pasado en Alicante y que lo proclamó campeón Iberoamericano y lo clasificó al Mundial de Atletismo.

Drummond reconoció este viernes que luego de varias horas se supo que la carrera había sido invalidada.

“Pasaron una horas y la carrera fue cancelada, la marca no va a contar porque una de las vallas, la quinta, estaba colocada en un sitio que no era, la pusieron antes y no fue válida, pero sigo siendo el ganador de la competencia. Estoy, contento por el resultado” explicó.

Además, dijo que espera hacer una gran carrera el domingo en Francia.

“Después quiero quedarme unos días más entrenando en Europa, estoy muy agradecido con la gente y los que me han apoyado y llegar con buenas sensaciones al mundial”.