A Guadalupe parece que no lo salva del descenso ni el poder de la rosa tras caer en Liberia

Erick "Cubo" Torres anotó el único gol ante Guadalupe. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El presente de Guadalupe FC es muy delicado, el equipo no hace más que perder y cada vez se hunde más en el sótano de la tabla acumulado y el descenso empieza a parecer algo inevitable para el cuadro josefino.

Este lunes perdió 1-0 ante el Municipal Liberia y a este punto pareciera que ni siquiera que se aparezca la mismitica rosa de Guadalupe en el camerino podría cambiar algo.

El gol del mexicano Erick “Cubo” Torres a los 73 fue un premio para el equipo que al menos en el segundo tiempo, tuvo las ocasiones, el hambre y la fuerza para ir por los puntos.

A falta de siete partidos, los de Goico están a once puntos de San Carlos y a doce de Sporting y Pérez Zeledón en la lucha por no irse a segunda, el aire cada vez es menor.

Las señales cada vez son menos alentadoras, la semana pasada despidió a Mauricio Wright del banquillo tras caer ante Herediano, pero en esta casa pareciera que el frío no está en las cobijas y que no cuenta con los recursos para sostenerse.

Liberia no hizo si no ponerle otro clavo más, los pamperos son un equipo que quedó flotando en este torneo, sin la fuerza para pelear por la clasificación que consiguió el campeonato pasado, pero muy lejos de preocuparse por descender.

De los coyotes hay que cuidarse porque se convirtieron en un revólver chocho este semetre. nunca se sabe cuándo puede dispararse y solo anda viendo en quién se pasea.