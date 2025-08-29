Deportes

A Herediano ya no le alcanza solo ganar, tiene que meter esta cantidad de goles para clasificar

Herediano tiene que golear para clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Felipe Arrieta
Herediano vs Municipal de Guatemala.
A Herediano le complicó las cosas la goleada de Real España a Sporting San Miguelito. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El Club Sport Herediano está obligado a ganar para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, pero ya no le alcanza solo con el triunfo, tiene que golear.

Así está la jugada: de momento, con el empate a un gol, los dos equipos que están jugando en el Estadio Nacional, Herediano y Municipal, quedarían eliminados porque el Real España está goleando 3-0 a Sporting San Miguelito de Panamá.

Con esto los chapines y catrachos tienen seis puntos y un +1 de gol diferencia, pero el Real España tiene siete goles a favor y Municipal solo 5.

Herediano vs Municipal de Guatemala.
Municipal también tiene que ganar para pasar, el empate no le alcanza. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Para clasificar con el resultado de 3-0 en Honduras, Herediano tiene que ganar 4-1 y por cada gol que anote el Real España los florenses tienen que meter otro, esto porque los florenses ahorita tienen -2 de gol diferencia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoCopa CentroamericanaReal EspañaMunicipal
Felipe Arrieta

Felipe Arrieta

Periodista egresado de la Universidad Latina de Costa Rica. Desde el 2009 ha escalado posiciones en Grupo Nación, desde editor en el 2016 y asumiendo el cargo de director de La Teja en el 2023. Acumulando una valiosa experiencia en el ámbito editorial y periodístico con una sólida experiencia en Deportes, Espectáculos y Nacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.