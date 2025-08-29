A Herediano ya no le alcanza solo ganar, tiene que meter esta cantidad de goles para clasificar

A Herediano le complicó las cosas la goleada de Real España a Sporting San Miguelito. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El Club Sport Herediano está obligado a ganar para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, pero ya no le alcanza solo con el triunfo, tiene que golear.

Así está la jugada: de momento, con el empate a un gol, los dos equipos que están jugando en el Estadio Nacional, Herediano y Municipal, quedarían eliminados porque el Real España está goleando 3-0 a Sporting San Miguelito de Panamá.

Con esto los chapines y catrachos tienen seis puntos y un +1 de gol diferencia, pero el Real España tiene siete goles a favor y Municipal solo 5.

Municipal también tiene que ganar para pasar, el empate no le alcanza. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Para clasificar con el resultado de 3-0 en Honduras, Herediano tiene que ganar 4-1 y por cada gol que anote el Real España los florenses tienen que meter otro, esto porque los florenses ahorita tienen -2 de gol diferencia.