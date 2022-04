A Hernán Medford se le salió lo goloso

Hernán Medford. Instagram.

Al técnico Hernán Medford se le salió lo goloso este lunes por la noche.

Resulta que durante el programa de Repretel Conexión, el Pelícano y Alonso Solís discutían sobre el rendimiento del Deportivo Saprissa y fiel a su estilo, Medford recordó que él se ha comido la bronca con más de un equipo en crisis.

“Selección, Saprissa, Heredia, yo he sido fuerte y me las he comido todas. Disculpen, disculpen”, dijo Hernán en alusión a los equipos que ha dirigido.

Sus compañeros de programa no se aguantaron la risa, pues los mal pensados relacionaron lo último con una frase que se usa con doble sentido en Tiquicia, por lo que el técnico hasta agachó la cabeza de la pena y aclaró: “Para que la gente vea que es en vivo y que no se puede editar”.