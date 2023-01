A ídolo de ciclismo español le sorprende el poder de Andrey Amador

Joaquim "Purito" Rodríguez brilló en las más grandes pruebas de Europa. (PIER MAULINI)

Hablar de Joaquim “Purito” Rodríguez, es hacerlo de uno de los grandes nombres del ciclismo en España, sus logros y legado hablan por sí solos, fue de la pura crema en Europa en una carrera de 16 años hasta su retiro como profesional en 2017. Hoy tiene 43 años pero sigue entero.

Al igual que lo hizo en el 2022, él será uno de los invitados especiales para el Gran Fondo Andrey Amador, carrera que se disputará a lo largo de la ruta 27 el 12 de febrero y que tiene como su nombre lo dice, al referente costarricense como anfitrión.

Previo a llegar a Tiquicia, Purito conversó con La Teja sobre qué lo enamoró tanto del evento para repetir participación, el cual asegura lo deja sorprendido por la manera cómo ha logrado posicionarse y gozar de tan buena reputación en apenas dos años.

-¿Qué le convenció tanto para repetir su participación en el Gran Fondo Andrey Amador?

Está claro que el año pasado vinimos al Gran Fondo gracias a Andrey, la amistad que me une a él, fue quien me habló y me invitó al evento y quien hizo todo el esfuerzo para poder estar en febrero con ustedes, para mí fue todo un lujazo, porque una vez que estuve allí me di cuenta del gran evento que habían sido capaces de montar en tan poco tiempo, en una época tan complicada como lo era la del covid.

Quedé alucinado del espectáculo, del recorrido, de la cantidad de ciclistas, de la muchísima gente que fuimos capaces de juntarnos ese día, lo disfruté muchísimo, tanto así que lo quiero repetir otra vez este año, porque la verdad que es una carrera muy divertida e interesante.

-¿Es decir que para este año sus expectativas son aún mayores?

Al final el año pasado ya quedé muy, muy, contento y lo que también me sedujo al final fue el país, no solamente el gran fondo, tienes que pensar que nosotros venimos desde Europa, donde en este época hace muchísimo frío y el poder estar en febrero en un país tan cálido como el que tienen y sobre todo tan tranquilo, fue una semana fantástica, tanto para mí como mi compañero Dani Moreno, con quien fui esa ocasión.

Ciclistas internacionales como Alberto Contador y Joaquim "Purito" Rodríguez son parte de los competidores del Gran Fondo Andrey Amador. Foto: Sergio Alvarado.

Llama la atención que un evento con solo dos años, logre convocar a nombres tan importantes en el mundo del ciclismo ¿Adónde cree que esté el éxito para conseguir eso?

La clave está en la persona que es Andrey Amador, es un chico que se le quiere muchísimo acá en España y en Europa, es muy agradecido y una persona muy cercana, entonces, pues al final, cuando Andrey dice que quiere tener su gran fondo y que necesitaba una pequeña ayuda para realizar su sueño, que es que la gente pueda realizar su sueño corriendo con ciclistas profesionales de Europa, pusimos todo lo que fuimos capaces para ayudarlo.

Más que los profesionales que han ido, me impresionó la de gente que pedalea en Costa Rica, la de chicas que llegaron a competir, creo que es el gran fondo con participación femenina más grande que he corrido yo jamás, por eso le dije a Andrey que había que felicitarlo porque es una faena muy, muy buena.

¿Cree que la carrera está yendo a ser de las más importantes de América en su tipo y en la parte recreativa?

Si sumas participación no creo que le superen muchas más pruebas en América en ese aspecto, no sabría decirte los números que tuvo el año pasado o este, yo también organizo una gran fondo en Europa desde el 2015 y recuerdo que Andrey desde su primera participación ya estaba en números muy buenos y con gente de muchísimo nombre.

¿Qué le sedujo de Costa Rica, además del ciclismo, que quiso volver?

Que es un país muy, muy tranquilo, a mí me encantó, desde que aterrizas en el aeropuerto se contagia ese pura vida que tenéis vosotros y la verdad que lo disfrutamos mucho, mucho, tenemos además de muchos amigos que nos hacen de guías como Andrey. Viajar con amigos al final es una maravilla, el año pasado estuve cinco días y este año estaré un par de días más, y a disfrutarlo al máximo.