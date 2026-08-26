A Ismael Rescalvo de Alajuelense se le acaba el margen y camina sobre brasas ante Plaza Amador

En Alajuelense no hay vuelta atrás y deben ir por los tres puntos ante el Plaza Amador de Panamá, si desean seguir con vida en la Copa Centroamericana, este miércoles.

En este momento, los monarcas del área tienen seis puntos y se encuentran en el tercer puesto, por diferencia de goles (+2). El Firpo (+4) y Plaza Amador (+2) se ubican en el primer y segundo lugar, con la misma cantidad de unidades.

El Xelajú de Guatemala y Diriangén de Nicaragua tienen tres puntos y, en el caso de los pinoleros, ya agotaron sus cartuchos, por lo que se quedaron en la primera etapa del certamen.

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Para este encuentro, los liguistas recuperan a Juan Pablo Añor, quien estuvo entrenando con el equipo este martes, pero no contarán con Alexis Gamboa, quien sufrió una torcedura en su rodilla izquierda.

Ismael Rescalvo reconoció que el juego contra el Firpo no salió como esperaba y dio una noticia sobre el plantel. Foto: prensa LDA. ( Foto: prensa LDA. /Foto: prensa LDA.)

“La obligación y la necesidad la tenemos siempre, porque si no hubiéramos ganado los partidos anteriores no habríamos llegado a esta fecha con las opciones intactas y habrá momentos de complejidad porque el rival es un equipo bien trabajado.

“Eso nos va a exigir estar muy concentrados durante los 95 minutos y, sobre todo, tener contundencia en las áreas, tanto defensiva como ofensivamente para ganar el partido”, dijo el técnico rojinegro este martes en conferencia de prensa.

La obligación manduda

La semana pasada, la Liga cayó ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador y el domingo cayó 1-0 contra San Carlos.

“Tenemos que ver todos los partidos desde el inicio del campeonato. Y luego hay que distinguir bien, en el partido con el Firpo no generamos y contra San Carlos sí generamos, los contextos fueron muy diferentes y el resultado fue el mismo.

Alajuelense está en el tercer lugar del grupo A de la Copa Centroamericana, con 6 puntos. Foto: tomada de X Luis Ángel Firpo. (X Luis Ángel Firpo/Luis Ángel Firpo)

“Tenemos que mantener la tranquilidad, enfocarnos en el trabajo y dedicarnos a preparar un partido para ganarlo”, resaltó.

El crucial partido entre los leones y el equipo panameño dará inicio a las 8:30 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.