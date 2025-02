A Jafet Soto le ofrecieron ser técnico en el extranjero y él mismo reveló en cuáles países

A Jafet Soto le ofrecieron ser técnico de dos equipos en el exterior. (Albert Marín)

Jafet Soto es un ícono del Herediano y ha demostrado que su amor por el club no tiene fronteras, incluso en el torneo anterior se coronó campeón con los rojiamarillos siendo a la vez entrenador, gerente deportivo y presidente del club, experiencia que lo llevó a recibir ofertas para ser técnico de dos equipos en el exterior.

Soto, que actualmente es el presidente del Team, fue el invitado de este miércoles en el programa 120 minutos, donde habló de las tentadoras ofertas que recibió y cuál fue su respuesta.

“No me interesa, de hecho tuve dos ofertas, tuve una oferta en Colombia para ser entrenador y tuve otra oferta en el fútbol mexicano para ser entrenador, y no me interesa, no me llama la atención. Apenas se dieron cuenta que salí de técnico, tuve dos acercamientos muy fuertes y a mí me gusta lo que hago, me gusta la parte administrativa”, aclaró Jafet.

El rojiamarillo explicó que es comerciante, que le gusta vender, traer patrocinadores al equipo y llevar a cabo proyectos como la finalización del estadio y que lo hace por su amor al equipo, por lo que no lo ve como un trabajo.

“No es un trabajo, de hecho yo no cobro ni un colón aquí, acá en Fuerza Herediana, nunca lo he cobrado”, agregó.