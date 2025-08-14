A jugador que dejó Saprissa por irse al extranjero le rescindieron contrato y quedó sin equipo

Luis Díaz se acaba de quedar sin equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Díaz, exjugador del Saprissa, ya no formará parte del New England Revolution de la MLS, así lo confirmó el equipo a través de un comunicado oficial.

El delantero costarricense se había unido al club norteamericano a finales del año pasado tras su salida del equipo morado.

Durante esta temporada, Díaz participó en 19 encuentros, aunque solo fue titular en uno. Su contrato estaba vigente hasta diciembre de este año.

Además de Díaz, el club también anunció la salida de su compañero Maxi Urruti.

“Les deseamos lo mejor para el futuro”, expresó New England Revolution en una publicación en X, dejando claro que ambos jugadores ya no forman parte de la plantilla.

Esta decisión marca un cambio importante para ambos futbolistas, quienes ahora deberán buscar nuevos retos en sus carreras.