Deportes

A jugador que dejó Saprissa por irse al extranjero le rescindieron contrato y quedó sin equipo

El equipo decidió prescindir de los servicios del exjugador de Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
03/02/2024 Estadio Ricardo Saprissa. Este miércoles fue presentado el nuevo delantero del Deportivo Saprissa, Luis Diaz. El nicoyano llegó acompañado de su familia. Aquí posa junto a su abuelo Mario Diaz, orgulloso porque su nieto jugará con el número del "caballero del fútbol". Foto: Rafael Pacheco Granados
Luis Díaz se acaba de quedar sin equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Díaz, exjugador del Saprissa, ya no formará parte del New England Revolution de la MLS, así lo confirmó el equipo a través de un comunicado oficial.

LEA MÁS: A Saprissa regresaría la persona que puso a volar en su momento a las ligas menores del club

El delantero costarricense se había unido al club norteamericano a finales del año pasado tras su salida del equipo morado.

Durante esta temporada, Díaz participó en 19 encuentros, aunque solo fue titular en uno. Su contrato estaba vigente hasta diciembre de este año.

LEA MÁS: Hernán Medford confesó que vive agradecido con Herediano por algo que ningún otro equipo a hecho por él

Además de Díaz, el club también anunció la salida de su compañero Maxi Urruti.

“Les deseamos lo mejor para el futuro”, expresó New England Revolution en una publicación en X, dejando claro que ambos jugadores ya no forman parte de la plantilla.

LEA MÁS: A Jeaustin Campos le están volando tieso y parejo en Honduras por un fuerte motivo

Esta decisión marca un cambio importante para ambos futbolistas, quienes ahora deberán buscar nuevos retos en sus carreras.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis DíazNew EnglandSaprissa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.