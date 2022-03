A jugadora del Sporting Alejandra Montero se le olvidó llevarse la bola con la que metió cuatro goles

A delantera del Sporting Alejandra Montero, quien le clavó cuatro pepinos a Suva Sports en la paliza histórica de 10 a 0 en el futbol femenino registrada este miércoles, se le olvidó llevarse la bola con la que marcó su primer póker en primera división.

Seguramente como es la primera vez que la joven delantera, de 20 años, logra cuatro goles en un juego no tuvo en cuenta que llevarse el balón con el que logró su gesta era un bonito detalle para tenerlo de recuerdo en su casa.

A Alejandra Montero, de la emoción, se le olvidó pedir la bola. (Cortesía )

Montero anotó el primero, el segundo, el cuarto y el quinto gol de su equipo, pegó dos pelotas en el poste y hasta le hubiera gustado tirar el penal que le marcaron a su equipo en el minuto noventa, pero está muy satisfecha con su trabajo en la cancha.

“Todo me estaba saliendo, el hecho de llegar y anotar los cuatro goles me dio mucha confianza, al final del partido tuve dos más, pegué dos en el palo, no se me dieron, pero por dicha pude hacer cuatro”, dijo.

Al preguntarle si se había quedado con el balón, la artillera respondió con sinceridad.

“No me la traje, se me fue. Me acordé cuando había salido del estadio y estaba por venirme”.

Añadió que le hubiera gustado tirar el penal, que significó el décimo gol del Sporting, pero ya estaba establecido que lo iba a tirar Yerenis De León. La panameña metió tres pepinos. Los otros tantos fueron obra de Cristin Granados, Yulieth Navarro y Emilie Valenciano.

“El gol que más me gustó fue el primero, fue de larga distancia. El día fue muy feliz, me llamaron mis papá, primos y otras personas. Llegué a la casa a descansar porque hoy (ayer) teníamos entrenamiento.

“El equipo se reforzó muy bien y se cambiaron los objetivos, así que vamos a pelear por estar entre los cuatro primeros y por qué no, pelear por el título”, expresó.

Este fin de semana enfrentarán a Alajuelense, superlíder del torneo y gran favorito.

“Ellas hacen las cosas muy bien, pero creo que tenemos equipo para competirle”, dijo.

Montero está desde los catorce años en la primera división, debutó con Saprissa y estuvo con Dimas, Arenal Coronado y ahora con Sporting. Vive en San Pedro de Barva.