A la Fedefútbol no le fue ni regular cuando publicó mensaje navideño en redes sociales

En la Federación Costarricense de Fútbol se unieron a los buenos deseos de esta Navidad, pero su intención no fue bien recibida por los aficionados.

En las redes sociales de la Fedefútbol se aprecia una imagen, que dice “Feliz Navidad ticos” y el siguiente texto: “La FCRF les desea una feliz Navidad y próspero 2026 en compañía de sus seres queridos”, pero los fiebres le sacaron en cara la ausencia de la Selección Nacional en el Mundial del 2026.

Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo del 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los mensajes de la afición

La fanaticada no perdonó y estos fueron los mensajes en contra de la federación:

“Sí, qué lindo, ya viene el año del Mundial, y es en nuestro continente, entonces muchos ticos van a poder ir”.

“(Osael) Maroto ya nos dio el regalito, jaja”.

“Me arruinaron la Navidad, el Año Nuevo, el cumpleaños y todo lo siguiente por 4 años”.

“Regálenles la renuncia de (Osael) Maroto, el país se la merece. Quedar fuera del Mundial: renuncia del presidente de la federación”.

“Navidad sin Mundial”.