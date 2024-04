A levantarse

Por cuestiones personales (viaje) no he visto los últimos dos juegos del Herediano, mi única referencia son mis amigos y lo que he leído en redes sociales.

Según esas referencias, el “Team” ya se “cayó”, el parón por los juegos de la Selección en Estados Unidos, ante Honduras (por el repechaje a Copa América) y luego contra Argentina, afectó al equipo y hasta el primer lugar está en riesgo.

Fabián Zumbado periodista, herediano (Cortesía )

Viendo la tabla, San Carlos, Saprissa y Alajuelense acortaron distancias, los toros y los manudos están a 4 puntos y Saprissa sumó 6 unidades y si triunfa este miércoles, en juego pendiente ante Pérez Zeledón, quedará a solo tres del Team. Sin duda, no es algo para estar contento.

Sobre desarrollo de juego no puedo escribir, sería irresponsable, solo debo escribir de lo que manda, los resultados, y ambos fueron negativos para el equipo rojiamarillo. Según leo, en cancha el plantel dejó de hacer cosas que venía haciendo y se están cometiendo errores que están costando caro.

Hay que volver a la victoria cuanto antes, es el camino, como sea, pero ganar.

Ahora es cuando la afición debe apoyar y sostener al cuadro, en estos momentos es de vital importancia la presencia en el estadio Carlos Alvarado, en el próximo juego. Y en el Nacional contra el Pachuca, este miércoles por la Concacaf.

No se vale apoyar únicamente en la victoria, así como exigimos a los que están en cancha hay que hacer lo propio en la gradería, las victorias son de todos.

Levantarse no es una opción, es una obligación y Herediano está acostumbrado a eso.

Espero en mi ausencia leer sobre victorias del equipo rojiamarillo y que todo mejore, y que lo que escriban los amigos y me tope en redes sea sobre el regreso del Herediano al triunfo.

¡VAMOS EQUIPO!